Publicat 28 nov. 2026, 18:25 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea PLUS lansează emisiunea DEZVĂLUIRI, prezentată de Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol. În fiecare duminică, de la ora 17:00, cele două vor analiza subiecte controversate, jocuri de culise și informații care merită privite dincolo de aparențe.

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