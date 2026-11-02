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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 12:09
Actualizat2 nov. 2026, 12:13

Roxana Iliescu, fostă jurnalistă, vine în premieră la Realitatea PLUS, în cadrul podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, unde vorbește despre experiențele care i-au marcat cariera și despre momentele intense trăite în fața unor personaje care i-au stârnit curiozitatea.

Întrebată cum era jurnalismul pe vremea sa, Roxana Iliescu a rememorat un interviu cu totul aparte, care a șocat-o și a determinat-o să caute mai multe răspunsuri. Implicarea sa a fost atât de puternică, încât a ajuns să leșine în timpul discuției.

A fost un interviu care m-a șocat, în care am leșinat, pentru că eram atât de interesată de personajul respectiv, încât i-am dat toată atenția mea, toată energia mea… și am leșinat la propriu.

a povestit Roxana Iliescu.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 6 noiembrie, de la ora 15:00, în cadrul podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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