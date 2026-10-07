Mărturii în exclusivitate, la trei ani de la masacrul din Israel, din 7 octombrie 2023. Ana Maria Păcuraru, față în față cu supraviețuitorii

Publicat 7 oct. 2026, 20:21 Actualizat 7 oct. 2026, 20:25 Sursă Realitate Plus

La trei ani de la atacul care a cutremurat Israelul, doi dintre supraviețuitorii acelei zile au relatat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, clipele în care au fost nevoiți să lupte pentru viața lor. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a stat de vorbă cu cei doi bărbați care au supraviețuit atacurilor Hamas. Atenție! Urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.

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