Mărturii în exclusivitate, la trei ani de la masacrul din Israel, din 7 octombrie 2023. Ana Maria Păcuraru, față în față cu supraviețuitorii

La trei ani de la atacul care a cutremurat Israelul, doi dintre supraviețuitorii acelei zile au relatat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, clipele în care au fost nevoiți să lupte pentru viața lor. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a stat de vorbă cu cei doi bărbați care au supraviețuit atacurilor Hamas. Atenție! Urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.
Ana Maria Păcuraru: Trei ani. Atât a trecut de la dimineața de 7 octombrie 2023, când peste 1.200 de oameni au fost uciși în sudul Israelului. Cea mai sângeroasă zi pentru poporul evreu de după Holocaust.
Doi dintre supraviețuitorii acelei zile au vorbit, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, cu jurnalistul Ana Maria Păcuraru. Aceștia au retrăit momentele în care au fost nevoiți să lupte pentru viața lor, în timp ce atacatorii Hamas deschideau focul asupra civililor.
Cred că a fost pur noroc în mijlocul furtunii. Eram în mijlocul câmpiei și cred că, pur și simplu, teroriștii ne-au ratat. (...) Cred că, văzând amploarea implicării locuitorilor din Gaza alături de Hamas, mergând din casă în casă și văzând infrastructură militară, arme sub paturile copiilor... pe 7 octombrie am văzut nu doar militanții Hamas, ci și oameni obișnuiți din Gaza, care au înțeles că este un eveniment foarte important, a declarat Lev, unul dintre supraviețuitorii acelor momente teribile.
Întrebare: Trei ani mai târziu, cum se simte 7 octombrie pentru tine? Este acea zi sau face parte din fiecare zi?
Eitan, supraviețuitor: Se simte de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Îmi amintesc că, în drumul meu spre România, mă gândeam: au trecut trei ani, dar mă pregăteam și îmi aminteam acea zi. Unul dintre lucrurile care îmi treceau atunci prin minte era cum va arăta viitorul la trei ani de la ziua aceea. Iar, uitându-mă înapoi, trăiesc fără niciun regret. Fiecare zi este o provocare, dar cred că asta este valabil pentru mulți oameni. Mulți oameni au problemele lor și încearcă să meargă mai departe. 7 octombrie nu a fost ușor, nu este ușor să mergi mai departe după asta, dar cred că acțiunile pe care le facem zi de zi sunt cele cu care trăim.
Ana Maria Păcuraru: Cea mai neagră zi din istoria Israelului. Așa a descris Benjamin Netanyahu ziua de 7 octombrie, în urmă cu doar câteva săptămâni, de la tribuna Adunării Generale a ONU.
A fost o traumă mare, este încă dureros, încă suferim, încă ne amintim toate acele crime brutale. Nu putem uita cruzimea celor care ne-au atacat, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus Excelența sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.