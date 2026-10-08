Milionarul din umbra lui Simion. Legăturile secrete cu ”Regele gunoaielor” din Ardeal
Ies la iveală dezvăluiri incendiare despre oamenii care se află în spatele lui George Simion. Unul dintre cei mai controversați afaceriști, Vasile Pușcaș, din zona Ardealului cu legături cu grupul de la Cluj, Florian Coldea și Ilie Bolojan s-a lipit de șeful AUR. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere de la Vasile Pușcaș.
Milionarul Vasile Pușcaș, cu afaceri aflate în vizorul anchetatorilor pentru delapidarea a 800 de mii de euro, a fost unul dintre principalii oameni din anturajul lui George Simion în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025, dar și în negocierile pentru formarea guvernului Veștea. Acesta a fost alături de Simion și la dezbaterea decisivă cu Nicușor Dan, dar și la negocierile informale cu liderii PSD pentru formarea executivului care a avut cele mai mari șanse pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.
Vasile Pușcaș și problemele cu Primăria Oradea
Vasile Pușcaș, supranumit „Regele gunoaielor din Ardeal”, a obținut executarea silită a primăriei Oradea pentru suma de 4,5 milioane de lei, după ce ar fi plătit taxe uriașe pentru pentru gunoaiele aduse de din Maramureș la groapa de gunoi din Oradea.
Oamenii lui Bolojan au depus plângeri penale pe numele acestuia, iar bunurile firmei Drusal au fost puse sub sechestru în dosarul în care Pușcaș este acuzat că ar fi delapidat municipalitatea cu 800 de mii de euro, după ce ar fi mutat creanțele între firmele sale. Dar s-a ajuns în acestă situație, după ce a primit contractul de la primăria Oradea.
Legăturile lui Pușcaș cu Grupul de la Cluj
Pușcaș este și dezvoltator imobiliar din Cluj-Napoca, cu afaceri de zeci de milioane de euro, dar și litigii de iz penal cu primăria condusă de Emil Boc. Influența lui Pușcaș s-a văzut pe plan local după ce a s-a căsătorit cu fiica lui Ioan Rus, fost ministru de interne și al transporturilor din partea PSD, membru al informalului „Grup de la Cluj”. Gruparea Clandestină care controlează toate afacerile din zona de nord-vest s-a bucurat de protecția generalului negru Florian Coldea, iar anchetele care i-au vizat s-au blocat în sertare.
Afacerile din salubritate ale lui Vasile Pușcaș
Pușcaș e asociat în 13 firme, administrator în alte 6 și are o cifră de afaceri pe ultimii 5 ani de peste 231 de milioane de lei, cu un profit aferent de 48,4 milioane de lei, conform termene.ro. Una dintre cele mai profitabile firmele ale sale este Drusal SA, companie care se ocupă de salubritatea în Baia Mare, Baia Sprie și alte localități din județul Maramureș.
În paralel, Pușcaș controlează și Florisal SA, firma de salubritate din municipiul Satu Mare. În 2013, Primăria Satu Mare a prelungit ilegal contractul de salubrizare cu Florisal, unde ar fi generat un prejudiciu de peste 17 milioane de lei.
Firma Drusal are peste 20 de contracte pentru salubritate în zona Ardealului, cele mai consistente cu Primăria Baia Mare din perioada Cătălin Cherecheș, fost primar condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită.
Criza gunoaielor din Baia Mare
În decembrie 2021, Drusal, controlată de Sile Pușcaș, a paralizat orașul Baia Mare printr-o criză a gunoaielor, timp de două săptămâni, oprind colectarea deșeurilor. Primăria condusă de Cătălin Cherecheș avea datorii de peste 25 de milioane de lei pentru servicii neachitate.
Criza s-a temperat abia după plăți parțiale și intervenția Consiliului Județean. 41,7 de milioane de lei, adică aproximativ 8 milioane de euro, însumează patru contracte pe salubritate cu Primăria Baia Mare pentru anii 2009, 2018, 2019 și 2024, conform SEAP. Veniturile provin în mare parte din contractele publice de colectare a deșeurilor și curățenie stradală.
Un exemplu recent este atribuirea, la începutul anului 2025, a unui contract major în municipiul Baia Mare: Drusal City SA (o firmă afiliată Drusal) a câștigat licitația pentru serviciile de salubrizare stradală și deszăpezire pe următorii doi ani, în valoare de peste 53 de milioane de lei, conform SEAP. Asta deși au existat mai multe litigii în trecut între firma lui Pușcaș și primărie.
Contractul Florisal din Satu Mare
Cealaltă firmă cu notorietate în domeniul salubrității a lui Vasile Pușcaș, Florisal SA, a fost desemnată oficial câștigătoare, în 2023 – după trei ani de procese – a contractului de salubrizare din Satu Mare, în valoare de peste 203 milioane lei și valabil pe 10 ani. Aceeași firmă anunța că în 2025 nu va mai ridica gunoiul persoanelor și firmelor din Satu Mare care nu au contract cu ei.
Litigiile lui Pușcaș cu Primăria Cluj-Napoca
Omul de afaceri a avut mai multe conflicte și cu Primăria Cluj-Napoca. Un prim litigiu notoriu a fost cel legat de proiectul Platinia de pe Calea Mănăștur. Pentru a obține autorizația acestui ansamblu imobiliar, firmele controlate de Pușcaș au fost obligate de Primăria Cluj-Napoca să realizeze un drum de acces și apoi să doneze terenul aferent drumului orașului, ca o condiție pentru emiterea autorizației și recepția lucrărilor.
Pușcaș a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca în 2021. Dezvoltatorul imobiliar a considerat această condiție o „expropriere forțată” și a cerut anularea hotărârilor de Consiliu Local. Curtea de Apel Cluj i-a respins definitiv acțiunea în februarie 2023, iar drumul a rămas în proprietatea publică.
Disputa pentru terenul din Zorilor
Un alt conflict a fost pentru un teren de 12.000 de metri pătrați din cartierul Zorilor, care a devenit miza unei dispute între primarul Emil Boc și omul de afaceri Vasile Pușcaș. Milionarul a cumpărat terenul cu intenția de a construi un ansamblu rezidențial. Primăria, însă, a decis exproprierea în scopul amenajării unui parc public, invocând lipsa spațiilor verzi din zonă. Inițial, orașul a oferit despăgubiri de 10 milioane lei.
Dar Pușcaș a dat municipalitatea în judecată. Afaceristul a contestat decizia în instanță și a obținut o despăgubire record de peste 113 milioane lei, adică peste 23 de milioane de euro, în noiembrie 2022. După apel, suma a fost redusă la 75 de milioane lei, aproximativ 15 milioane euro.
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