Milionarul din umbra lui Simion. Legăturile secrete cu ”Regele gunoaielor” din Ardeal

Publicat 8 oct. 2026, 23:32 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală dezvăluiri incendiare despre oamenii care se află în spatele lui George Simion. Unul dintre cei mai controversați afaceriști, Vasile Pușcaș, din zona Ardealului cu legături cu grupul de la Cluj, Florian Coldea și Ilie Bolojan s-a lipit de șeful AUR. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere de la Vasile Pușcaș.

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