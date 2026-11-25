Publicat 25 nov. 2026, 20:50 Actualizat 25 nov. 2026, 20:55 Sursă Realitatea PLUS

Liderii europeni avertizează asupra extinderii amenințării ruse dincolo de granițele Ucrainei. Cancelarul german Friedrich Merz acuză Moscova că amplifică tensiunile în mai multe regiuni, în timp ce șeful NATO, Mark Rutte, vorbește despre necesitatea pregătirii populației civile pentru un eventual conflict.

Distribuie articolul