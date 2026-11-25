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Exclusiv· 1 min citire
Noi avertismente privind amenințarea rusă la granița NATO: ”Rusia vrea mai mult decât Ucraina”
Publicat25 nov. 2026, 20:50
Actualizat25 nov. 2026, 20:55
SursăRealitatea PLUS
Liderii europeni avertizează asupra extinderii amenințării ruse dincolo de granițele Ucrainei. Cancelarul german Friedrich Merz acuză Moscova că amplifică tensiunile în mai multe regiuni, în timp ce șeful NATO, Mark Rutte, vorbește despre necesitatea pregătirii populației civile pentru un eventual conflict.
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