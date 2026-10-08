Comisia Europeană sprijină România și Bulgaria după atacurile din Marea Neagră. Imagini din satelit, puse la dispoziția celor două țări

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 10:10

Comisia Europeană pune la dispoziția României și Bulgariei imagini din satelit, la solicitarea celor două țări, pentru evaluarea situației din Marea Neagră în urma atacurilor asupra unor nave comerciale. Anunțul a fost făcut miercuri de Christian Wigand, un purtător de cuvânt al executivului european. Măsura vine în contextul intensificării preocupărilor privind securitatea maritimă și libertatea de navigație în Marea Neagră, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

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