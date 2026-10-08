Comisia Europeană sprijină România și Bulgaria după atacurile din Marea Neagră. Imagini din satelit, puse la dispoziția celor două țări

Comisia Europeană pune la dispoziția României și Bulgariei imagini din satelit, la solicitarea celor două țări, pentru evaluarea situației din Marea Neagră în urma atacurilor asupra unor nave comerciale. Anunțul a fost făcut miercuri de Christian Wigand, un purtător de cuvânt al executivului european. Măsura vine în contextul intensificării preocupărilor privind securitatea maritimă și libertatea de navigație în Marea Neagră, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Comisia Europeană a transmis că imaginile din satelit sunt puse la dispoziția autorităților din România și Bulgaria la cererea acestora, pentru a contribui la evaluarea situației din Marea Neagră după atacurile asupra unor nave comerciale.
De asemenea, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă a oferit sprijin autorităților bulgare și române în eforturile de menținere a securității în Marea Neagră.
Comisia Europeană a reiterat, în context, că atacurile asupra navelor comerciale sunt „absolut inacceptabile”. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand, a afirmat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns în Marea Neagră și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității maritime și a libertății de navigație.
Centrul de Securitate al Mării Negre, coordonat de România și Bulgaria
În 2025, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru Marea Neagră și a alocat aproximativ 200 de milioane de euro pentru 65 de proiecte în întreaga regiune. Unul dintre elementele strategiei este Centrul de Securitate al Mării Negre, condus în comun de România și Bulgaria. Centrul urmează să funcționeze din Constanța și, respectiv, Varna, menționează Novinite. Centrul va avea rolul de a contribui la îmbunătățirea cunoașterii situației maritime și la protejarea infrastructurii critice.
Comisia Europeană a mai precizat că România și Bulgaria joacă un rol-cheie în protejarea flancului estic. În acest context, cele două țări vor primi împreună 20 de miliarde de euro prin inițiativa SAFE. România și Bulgaria au primit deja prefinanțare din partea Comisiei Europene. Bulgaria a beneficiat de 500 de milioane de euro, în timp ce România a primit 2,5 miliarde de euro.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a menționat că Sofia și Bucureștiul sunt implicate și în proiecte comune de apărare europeană. Aceste proiecte vizează domeniul spațial, măsurile de combatere a dronelor și monitorizarea flancului estic.
Decizia Comisiei Europene vine după ce, luni și marți, trei nave comerciale au fost atacate în apele din largul coastelor României și Bulgariei. Ucraina a dat vina pe Rusia pentru aceste atacuri.