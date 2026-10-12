Sărăcia lovește tot mai puternic! 1,2 miliarde de oameni trăiesc în lipsuri, iar peste jumătate sunt copii. Alertă ONU

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 11:25

Numărul oamenilor care trăiesc în sărăcie a crescut pentru prima dată în ultimii 16 ani. Un raport publicat luni, 12 octombrie, de Organizația Națiunilor Unite arată că 1,2 miliarde de persoane se confruntă cu lipsuri grave, de la hrană și apă potabilă până la electricitate și acces la educație. Față de anul trecut, numărul celor afectați a crescut cu 51,5 milioane, iar mai mult de jumătate dintre persoanele care trăiesc în aceste condiții sunt copii.

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