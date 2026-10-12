Paradoxul energetic al României. Expert: producătorii de energie ieftină urmăresc prețul cel mai mare, nu ieftinirea pieței

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 oct. 2026, 10:05

România produce o mare parte din energia electrică la costuri reduse, însă acest avantaj nu se regăsește în facturile plătite de populație și companii. Expertul în energie Dumitru Chisăliță susține că explicația stă în felul în care s-a reorganizat sistemul energetic după anul 2000, dar și într-o relementare europeană: amblele "împing" prețurile în sus, iar energia scumpă a ajuns să stabilească prețul de piață, inclusiv pentru energia produsă ieftin.

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