O nouă lovitură pentru Romprest. Sarea plătită din bani publici, cerută „în depozit, nu pe hârtie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 oct. 2026, 16:12

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a cerut ca Romprest să livreze, până la 14 noiembrie 2026, 1.624 de tone de sare de deszăpezire, plătite din bani publici cu aproximativ 750.000 de lei, despre care susține că operatorul nu le poate justifica. „Sarea plătită de oameni trebuie să fie în depozit, nu pe hârtie”, a scris el pe Facebook.

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