Magazinele IKEA, transformate în adăposturi de urgență și spitale temporare în caz de criză. Planul autorităților europene
Magazine Ikea/ Profimedia
Magazinele IKEA din Danemarca ar putea deveni adăposturi pentru persoanele evacuate sau spitale temporare în cazul unor pene majore de curent, inundații ori atacuri asupra infrastructurii critice. Inițiativa face parte dintr-un plan prin care autoritățile europene încearcă să implice sectorul privat în gestionarea situațiilor de urgență, relatează Reuters.
Cum ar putea fi folosite magazinele IKEA în situații de urgență
Spațiile comerciale IKEA ar putea găzdui persoane evacuate, în timp ce restaurantele ar putea asigura hrana, iar generatoarele electrice ar permite funcționarea clădirilor în cazul întreruperii alimentării cu energie. De asemenea, paturile suplimentare ar putea fi asamblate rapid din produsele aflate în magazine, scriu jurnaliștii Reuters.
„Vrem să fim un vecin bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Torben Mortensen, responsabil pentru securitate la IKEA în Danemarca.
Inițiativa reflectă schimbarea abordării europene în materie de securitate. Guvernele încearcă să mobilizeze nu doar armata și serviciile de intervenție, ci și resursele companiilor private, pentru a menține funcționarea societății în situații de urgență.
Pregătirile s-au intensificat pe fondul incidentelor de sabotaj suspectat, al atacurilor cibernetice și al altor amenințări hibride pe care oficialii europeni le-au asociat activităților Rusiei. Serviciile daneze de informații au avertizat că Moscova ar putea intensifica, în lunile următoare, operațiunile hibride împotriva statelor NATO și a altor țări occidentale. Rusia respinge aceste acuzații.
IKEA, parte a unui plan european de pregătire pentru crize
Uniunea Europeană încurajează cooperarea dintre autorități și companii prin Strategia Uniunii pentru Pregătire, lansată în martie 2025. Documentul urmărește consolidarea capacității statelor membre de a răspunde unor crize majore.
În Danemarca, IKEA face parte din Coaliția Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză, o rețea care inventariază resursele pe care firmele private le pot pune la dispoziția autorităților. Acestea includ paturi, alimente, vehicule și personal specializat.
„IKEA este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu s-ar gândi în mod natural să includă compania pe o listă a resurselor pentru situații de criză. Un magazin IKEA dispune de spațiu, produse, facilități pentru prepararea hranei și generatoare”, a declarat Maja Broloes, directoarea generală a rețelei. Potrivit acesteia, rețeaua daneză reunește peste 200 de companii, cu mai mult de 300.000 de angajați, din sectoare precum comerțul, construcțiile și telecomunicațiile.
„Dacă apare o criză, autoritățile vor avea un singur punct de contact, iar noi vom identifica firmele care pot oferi ajutor”, a explicat Broloes.
Magazin Ikea/ Profimedia
Autoritățile pregătesc și un mecanism de compensare financiară susținut de stat. Prin acesta, companiile participante ar urma să fie despăgubite în funcție de resursele furnizate și de circumstanțele fiecărei intervenții.
Coaliția funcționează pe baza participării voluntare și a luat deja parte la exerciții de pregătire organizate împreună cu autoritățile. Până în prezent, însă, rețeaua nu a fost mobilizată într-o situație reală de urgență de amploare.
IKEA a precizat că nu dispune de un program global unic de pregătire pentru situații de urgență, astfel de inițiative fiind organizate separat în fiecare țară.
Un magazin IKEA din Spania a adăpostit peste 600 de persoane
Conceptul a fost deja pus în practică în timpul unor situații dificile. În octombrie 2024, în urma inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane. Un alt incident, petrecut în decembrie 2021, a arătat cum poate fi folosit un magazin IKEA pentru cazarea temporară a persoanelor blocate de condițiile meteorologice.
O furtună de zăpadă a împiedicat șase clienți și aproximativ 24 de angajați să părăsească un magazin din Aalborg, Danemarca. Aceștia au fost nevoiți să petreacă noaptea în magazin și să doarmă în paturile expuse. În dimineața următoare, angajații au schimbat lenjeria de pat, iar magazinul și-a reluat activitatea obișnuită.
Ce măsuri iau alte țări europene pentru situații de criză
Danemarca nu este singura țară europeană care încearcă să folosească resursele companiilor private pentru a răspunde situațiilor de urgență. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, pregătește o rețea de 51 de magazine care să poată funcționa până la 48 de ore fără electricitate sau conexiune la internet.
În Estonia, legislația obligă 300 de companii să asigure continuitatea serviciilor critice în situații de criză. Finlanda dispune de o rețea care reunește autorități, organizații neguvernamentale și companii responsabile pentru securitatea aprovizionării.
În Polonia, anumite firme sunt obligate prin lege să pună la dispoziția forțelor armate vehicule, utilaje și proprietăți atunci când situația o impune. Aceste măsuri urmăresc consolidarea capacității statelor europene de a menține serviciile esențiale și de a proteja populația în cazul unor crize majore.
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