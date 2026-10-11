Magazinele IKEA, transformate în adăposturi de urgență și spitale temporare în caz de criză. Planul autorităților europene

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 08:45

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea deveni adăposturi pentru persoanele evacuate sau spitale temporare în cazul unor pene majore de curent, inundații ori atacuri asupra infrastructurii critice. Inițiativa face parte dintr-un plan prin care autoritățile europene încearcă să implice sectorul privat în gestionarea situațiilor de urgență, relatează Reuters.

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