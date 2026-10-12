Atac cibernetic la proprietarul Mega Image și Profi. Unele sisteme au fost oprite temporar: anunțul grupului internațional de retail

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 12:14

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România lanțurile de magazine Mega Image și Profi, se confruntă cu o problemă de securitate majoră la nivelul rețelei sale. Compania a anunțat luni că a scos temporar din funcțiune anumite sisteme pentru a le proteja, în timp ce echipele sale lucrează la remedierea situației. Magazinele sunt deschise și își deservesc clienții, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ahold Delhaize.

Distribuie articolul