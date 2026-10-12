Atac cibernetic la proprietarul Mega Image și Profi. Unele sisteme au fost oprite temporar: anunțul grupului internațional de retail

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România lanțurile de magazine Mega Image și Profi, se confruntă cu o problemă de securitate majoră la nivelul rețelei sale. Compania a anunțat luni că a scos temporar din funcțiune anumite sisteme pentru a le proteja, în timp ce echipele sale lucrează la remedierea situației. Magazinele sunt deschise și își deservesc clienții, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ahold Delhaize.
Potrivit comunicatului, măsurile luate includ oprirea temporară a unor sisteme, în cadrul eforturilor de evaluare și remediere a problemei de securitate.
„Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul rețelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua și a remedia situația. Acestea includ scoaterea temporară din funcțiune a unor sisteme, pentru a asigura protecția lor. În prezent, magazinele noastre sunt deschise și își deservesc clienții”, a transmis compania.
Reprezentanții grupului au precizat că protejarea infrastructurii proprii reprezintă o prioritate, în interesul clienților, angajaților și partenerilor. Totodată, compania și-a cerut scuze pentru eventualele inconveniente provocate de această situație.
"Protejarea infrastructurii noastre, în interesul clienților, angajaților și partenerilor, reprezintă o prioritate absolută. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente pe care această problemă le-ar fi putut cauza clienților și partenerilor noștri", se mai arată în comunicatul grupului Ahold Delhaize.
Incidentul IT afectează și alte rețele de magazine ale grupului
Potrivit publicației RetailDetail.eu, care descrie situația drept un incident cibernetic major, problemele de la Ahold Delhaize afectează mai multe dintre rețelele de magazine ale grupului, inclusiv Albert Heijn, Etos și Gall & Gall, în regiunea Benelux care cuprinde Belgia, Olanda și Luxemburg. Site-urile și aplicațiile acestora sunt temporar indisponibile, comenzile online nu pot fi procesate, iar programele de fidelitate nu funcționează. Publicația relatează și că, în magazinele fizice, la raft sunt încă afișate prețurile de săptămâna trecută.
Compania a anunțat că a scos temporar din funcțiune anumite sisteme pentru a limita riscurile și a remedia problema. RetailDetail.eu menționează, de asemenea, în titlul articolului său, că indisponibilitatea afectează și alte rețele ale grupului, printre care Food Lion și Hannaford.
Ahold Delhaize deține Mega Image și Profi în România
Ahold Delhaize este unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume și operează în România rețelele Mega Image și Profi. Potrivit datelor prezentate în materialul-sursă, grupul are peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, operate direct sau prin agenți.
Rezultatele financiare raportat în 2025
Mega Image a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent. Profitul net al companiei a fost de 124,84 milioane de lei.
În același an, Profi a raportat o cifră de afaceri de 14,4 miliarde de lei, cu 2,5% mai mare decât în 2024. Rețeaua a înregistrat însă pierderi de 537,2 milioane de lei, cu peste 150% mai mari decât cele raportate în anul precedent. În 2025, Profi a fost preluată de Mega Image.