Facturile la energie ar putea crește cu până la 22%. Banca Mondială, plan de urgență pentru zeci de țări

Publicat 12 oct. 2026, 15:39 Actualizat 12 oct. 2026, 15:46 Sursă Realitatea PLUS

Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 20%-22% în perioada următoare, punând o presiune suplimentară asupra bugetelor românilor, mai ales în sezonul rece, când consumul este mai ridicat. Persoanele vulnerabile ar putea resimți și mai puternic efectele scumpirilor, în condițiile în care ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor nu ar urma să fie majorat.

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