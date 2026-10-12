TNF 2026: București și Ilfov generează peste jumătate din cifra de afaceri a companiilor de top din România

Scris de Catalina Anghel Publicat: 12 oct. 2026, 11:11

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) prezintă distribuția pe județe a celor 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026, care au realizat o cifră de afaceri cumulată de 299,47 miliarde euro și un profit din exploatare de 26,52 miliarde euro. Toate cele 41 de județe și municipiul București sunt reprezentate în clasamentul național.

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