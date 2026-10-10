România, lovită de 5 șocuri economice! Euro ar putea ajunge la 5,50 lei, facturile cresc, iar statul riscă un blocaj

Publicat 10 oct. 2026, 18:09 Actualizat 10 oct. 2026, 18:13

România se confruntă cu cinci probleme economice care pun o presiune tot mai mare pe bugetele populației. Leul pierde teren în fața euro, facturile la energie riscă să crească semnificativ, carburanții au ajuns la prețuri foarte mari, iar alimentele s-ar putea scumpi din nou. În același timp, lipsa unei rectificări bugetare ar putea crea dificultăți serioase pentru instituțiile statului, inclusiv pentru spitale, conform Realitatea PLUS.

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