România, lovită de 5 șocuri economice! Euro ar putea ajunge la 5,50 lei, facturile cresc, iar statul riscă un blocaj

România se confruntă cu cinci probleme economice care pun o presiune tot mai mare pe bugetele populației. Leul pierde teren în fața euro, facturile la energie riscă să crească semnificativ, carburanții au ajuns la prețuri foarte mari, iar alimentele s-ar putea scumpi din nou. În același timp, lipsa unei rectificări bugetare ar putea crea dificultăți serioase pentru instituțiile statului, inclusiv pentru spitale, conform Realitatea PLUS.
România se confruntă cu cinci șocuri economice care riscă să afecteze tot mai puternic nivelul de trai al populației. Leul pierde teren în fața euro, facturile la energie ar putea crește considerabil, iar carburanții și alimentele devin tot mai scumpe. La toate acestea se adaugă problemele bugetare ale statului, care ar putea pune în dificultate funcționarea unor instituții publice. Pentru români, următoarele luni ar putea aduce cheltuieli și mai mari, într-o perioadă în care presiunea financiară este deja ridicată.
Cele cinci probleme economice sunt strâns legate între ele, iar efectele lor se pot resimți în aproape toate domeniile. Deprecierea leului poate influența costul produselor din import, în timp ce scumpirea energiei electrice și majorarea prețurilor la carburanți pot duce la creșterea cheltuielilor de producție. În aceste condiții, și prețurile alimentelor ar putea continua să urce, afectând direct bugetele familiilor.
Euro ar putea ajunge la 5,50 lei în următoarele luni
Primul șoc economic este deprecierea monedei naționale. Leul a pierdut teren în fața euro, iar estimările indică posibilitatea ca moneda europeană să ajungă la 5,40 lei sau chiar la 5,50 lei în următoarele șase până la 12 luni. Scenariile analizate iau în calcul o depreciere anuală a leului de aproximativ 2-3%, ceea ce ar putea pune o presiune suplimentară asupra economiei și asupra cheltuielilor populației.
Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 20%
Un alt risc major este legat de criza energetică. Prelungirea opririi celor două reactoare de la Centrala Nucleară Cernavodă, împreună cu prețurile ridicate ale energiei importate, ar putea duce la majorarea facturilor la electricitate cu cel puțin 20%. O asemenea creștere ar însemna cheltuieli suplimentare pentru gospodării, dar și costuri mai mari pentru firmele care depind de consumul de energie pentru a-și desfășura activitatea.
Benzina și motorina, la prețuri record. Alimentele s-ar putea scumpi cu 10%
Al treilea șoc economic este reprezentat de scumpirea carburanților. Prețurile prezentate pentru benzina standard au ajuns la 10,17 lei pe litru, în timp ce motorina standard a atins 10,97 lei pe litru. Aceste majorări afectează direct șoferii, dar pun presiune și asupra transportatorilor și producătorilor, care trebuie să suporte cheltuieli tot mai mari pentru desfășurarea activităților zilnice.
Creșterea prețurilor la carburanți ar putea provoca un nou val de scumpiri și în magazine. Costurile mai mari de producție și transport ar putea duce la majorarea prețurilor alimentelor cu până la 10% în perioada următoare. Astfel, românii ar putea fi nevoiți să aloce sume și mai mari pentru cumpărăturile de bază, în condițiile în care cheltuielile cu energia și combustibilul sunt deja ridicate.
România riscă un blocaj bugetar. Instituțiile publice ar putea rămâne fără bani
Al cincilea șoc economic privește situația bugetului de stat. În lipsa unei rectificări bugetare, numeroase instituții publice riscă să întâmpine probleme serioase de funcționare. Lipsa fondurilor necesare ar putea afecta plata salariilor, achitarea facturilor și acoperirea altor cheltuieli esențiale, ceea ce ar pune o presiune suplimentară asupra serviciilor publice.
Situația este îngrijorătoare și în sistemul sanitar, unde spitalele amână plățile către furnizorii de medicamente, materiale sanitare și utilități. Dacă problemele financiare continuă, unitățile medicale ar putea întâmpina dificultăți tot mai mari în acoperirea cheltuielilor curente.