Iarna vine cu facturi tot mai mari! Românii, disperați de scumpiri: „Nu am din ce să fac economie”

Publicat 11 oct. 2026, 18:39 Sursă Realitatea PLUS

Facturile la energie și gaze, tot mai costisitoare în această iarnă. Hidroelectrica a majorat prețul energiei electrice din noile oferte, de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră, iar pe piața europeană și gazele se scumpesc. Asta înseamnă că românii s-ar putea confrunta cu cheltuieli mai mari chiar în lunile în care consumul crește din cauza frigului, conform Realitatea PLUS.

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