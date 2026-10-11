Iarna vine cu facturi tot mai mari! Românii, disperați de scumpiri: „Nu am din ce să fac economie”

Facturile la energie și gaze, tot mai costisitoare în această iarnă. Hidroelectrica a majorat prețul energiei electrice din noile oferte, de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră, iar pe piața europeană și gazele se scumpesc. Asta înseamnă că românii s-ar putea confrunta cu cheltuieli mai mari chiar în lunile în care consumul crește din cauza frigului, conform Realitatea PLUS.
Pentru mulți români, apropierea sezonului rece vine cu o îngrijorare tot mai mare. Cheltuielile pentru alimente, utilități și alte lucruri necesare traiului de zi cu zi apasă deja asupra bugetelor, iar perspectiva unor facturi la energie și mai mari îi face pe oameni să se întrebe cum vor reuși să treacă peste iarnă. Cei mai îngrijorați sunt pensionarii și persoanele cu venituri mici, care spun că au ajuns să își calculeze fiecare cheltuială.
Facturile la energie și gaze ar putea crește în această iarnă
Hidroelectrica a majorat prețul energiei active din noile oferte, de la 45 la 51,5 bani pentru un kilowatt-oră, în timp ce pe piața europeană se înregistrează scumpiri și la gaze. Pentru consumatori, aceste evoluții ar putea însemna costuri mai mari, mai ales în lunile reci, când încălzirea locuințelor și consumul de electricitate pun o presiune suplimentară asupra bugetelor.
Majorarea anunțată de Hidroelectrica privește componenta de energie activă din noile oferte, nu întregul preț final al facturii. Cu toate acestea, oamenii se tem că valul de scumpiri nu se va opri aici și că vor ajunge să plătească tot mai mult pentru aceleași nevoi de bază.
Românii se plâng că banii nu le mai ajung nici pentru strictul necesar
Nemulțumirile oamenilor sunt tot mai mari, iar mulți consideră că autoritățile sunt responsabile pentru situația în care au ajuns. Unii spun că, deși încearcă să își gestioneze cu atenție veniturile, fiecare nouă scumpire îi obligă să renunțe la alte cheltuieli. În loc să poată cumpăra mai multe lucruri pentru familie, ajung să își limiteze consumul și să se gândească permanent la următoarea factură.
Un bărbat este de părere că problemele din economie și deciziile celor aflați la conducere se răsfrâng asupra populației. Acesta spune că oamenii obișnuiți sunt cei care suportă consecințele scumpirilor, în timp ce posibilitățile lor financiare devin tot mai reduse. Situația este dificilă și pentru pensionari. O femeie povestește că, deși ea și soțul său au o pensie din care încearcă să se gospodărească, banii se duc pe alimente, facturi și celelalte cheltuieli necesare. În aceste condiții, nu mai reușesc să își ajute copiii așa cum o făceau înainte. Aceasta spune că diferența se vede cel mai bine atunci când merge la cumpărături. Dacă în trecut putea umple coșul cu aproximativ 300 de lei, acum ajunge să cheltuiască aproape 1.000 de lei doar pentru produsele de care are nevoie într-o săptămână.
Pensionarii se tem de o iarnă grea. Unii nu au bani nici pentru mâncare sau lemne
Oamenii spun că toate cheltuielile au crescut, de la apă și electricitate până la gaze și transport. Cei care trăiesc din pensii mici se tem că nu vor avea suficienți bani pentru încălzirea locuințelor, iar unii nu își permit nici măcar alimentele necesare. O pensionară atrage atenția asupra situației vârstnicilor care nu au bani pentru lemne de foc și care depind uneori de ajutorul vecinilor pentru a avea ce pune pe masă. Femeia povestește că încearcă să îi ajute cu mâncare pe cei aflați în dificultate, dar recunoaște că și pentru ea cheltuielile au devenit tot mai greu de suportat.
„Nu am din ce să fac economie. Toate s-au scumpit și trenul s-a scumpit”, spune aceasta.
Românii încearcă să reducă orice cheltuială pentru a face față facturilor
În fața scumpirilor, oamenii încearcă să consume cât mai puțină energie, chiar dacă economiile obținute sunt mici. Unii sting becurile și folosesc aparatele electrice doar atunci când au nevoie, în speranța că vor reuși să reducă măcar puțin valoarea facturilor. O femeie povestește că plătește mai puțin la utilități deoarece petrece mult timp la fiica sa, alături de nepoți. În schimb, aceasta spune că alte familii se confruntă cu cheltuieli uriașe, oferind exemplul unei persoane care ajunge să achite aproximativ 1.600 de lei lunar pentru electricitate, în condițiile în care folosește un boiler și alte aparate electrocasnice.