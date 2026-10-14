Instituțiile statului, în pragul colapsului! 20.000 de angajați riscă să rămână fără salarii, iar spitalele și ambulanțele, fără bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 09:53

Criza politică din România începe să se resimtă tot mai puternic în instituțiile statului. În lipsa unei rectificări bugetare, spitalele riscă să întâmpine dificultăți în achiziționarea medicamentelor, iar serviciile de ambulanță ar putea rămâne fără fondurile necesare pentru a funcționa. Probleme grave sunt și în asistența socială, unde aproximativ 20.000 de angajați riscă să nu își primească salariile în ultimele două luni ale anului. Sindicatele avertizează că situația se agravează și amenință cu proteste dacă autoritățile nu găsesc urgent soluții.

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