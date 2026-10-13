Sute de mii de firme riscă amenzi pentru bonurile cu cod QR care nu pot fi emise. Apel de urgență către Ministerul Finanțelor

Publicat 13 oct. 2026, 12:30 Actualizat 13 oct. 2026, 12:31

Activitatea a sute de mii de comercianți riscă să fie dată peste cap de o obligație care intră în vigoare fără norme clare. Camera Consultanților Fiscali a ayenționat Ministerul Finanțelor că niciun model de casă de marcat aflat acum pe piață nu poate genera cod QR, iar sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați fără motiv începând cu data de 1 noiembrie 2026.

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