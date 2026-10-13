Sute de mii de firme riscă amenzi pentru bonurile cu cod QR care nu pot fi emise. Apel de urgență către Ministerul Finanțelor

Activitatea a sute de mii de comercianți riscă să fie dată peste cap de o obligație care intră în vigoare fără norme clare. Camera Consultanților Fiscali a ayenționat Ministerul Finanțelor că niciun model de casă de marcat aflat acum pe piață nu poate genera cod QR, iar sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați fără motiv începând cu data de 1 noiembrie 2026.
Mediul de afaceri se confruntă cu o nouă problemă administrativă cu doar câteva săptămâni înainte de intrarea în vigoare a obligației privind codul QR pe bonurile fiscale. Camera Consultanților Fiscali (CCF) susține că operatorii economici nu au cum să respecte cerințele impuse de autorități, deoarece normele metodologice necesare implementării nu au fost încă publicate, se aratî într-un comunicat al Camerei Consultanților Fiscali din România - CCF, transmis pe adresa redactiei realitatea.net.
Potrivit organizației, riscul nu privește câteva cazuri izolate, ci sute de mii de firme care folosesc aparate de marcat electronice fiscale și care s-ar putea trezi în situația de a fi sancționate pentru o neconformitate pe care nu o pot remedia.
„Sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați contravențional, începând cu 1 noiembrie 2026, întrucât distribuitorii aparatelor de marcat electronice fiscale nu cunosc cerințele tehnice impuse pentru implementarea codului QR pe bonurile fiscale”, avertizează Camera Consultanților Fiscali într-o adresă transmisă Ministerului Finanțelor.
Niciun model de casă de marcat nu poate emite în prezent codul QR cerut
Problema semnalată de specialiști este că lipsesc informațiile tehnice esențiale pentru implementarea noii obligații. Distribuitorii și producătorii de case de marcat nu cunosc încă structura și formatul datelor care trebuie incluse în codul QR, modalitatea de codificare, dimensiunea acestuia, poziționarea pe bon sau eventualele mecanisme de verificare.
În aceste condiții, implementarea este practic imposibilă.
„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare al cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață, indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat, nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”, a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, actual președinte al Comitetului fiscal al CCF.
Comerțul riscă blocaje și amenzi fără vină
Mesajul transmis de consultanții fiscali este că firmele nu pot fi făcute responsabile pentru neimplementarea unei obligații care nu poate fi pusă în practică în lipsa cadrului tehnic necesar.
De la magazine de cartier și restaurante până la benzinării, farmacii sau mari rețele comerciale, întreaga activitate economică bazată pe emiterea bonurilor fiscale poate fi afectată de incertitudinea legislativă.
CCF atrage atenția că termenul de încetare a suspendării se apropie, iar comercianții, contabilii și distribuitorii de case de marcat nu au încă informațiile necesare pentru adaptarea sistemelor.
Solicitare urgentă către Ministerul Finanțelor
Camera Consultanților Fiscali cere Ministerului Finanțelor să analizeze de urgență situația și să identifice o soluție legislativă sau administrativă care să elimine riscul sancționării contribuabililor.
Organizația recomandă autorităților să clarifice calendarul de adoptare a modificărilor la Normele metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003 și să comunice un termen realist pentru aprobarea și publicarea acestora.
Totodată, consultanții fiscali consideră că Guvernul ar trebui să ia în calcul o măsură tranzitorie de prelungire a termenului de aplicare, astfel încât operatorii economici să nu fie amendați pentru o obligație imposibil de respectat din motive care nu le sunt imputabile.