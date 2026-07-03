Sărbătoare 3 iulie. Zi cu importantă deosebită în calendarul ortodox: un mare sfânt este pomenit astăzi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:32

Sfantul Mucenic Iachint a fost slujitor al meselor imperiale, in timpul domniei imparatului Traian (98-117). Din cauza neparticiparii sale la o jertfa adusa de imparat idolilor si a aflarii ca este crestin, a fost batut, biciuit si aruncat in temnita. Ca mancare nu i s-a dat decat carnea adusa ca jertfa idolilor. Sfantul Iachint a refuzat sa se hraneasca cu ea si a murit in temnita.

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