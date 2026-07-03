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Cultura· 1 min citire

Sărbătoare 3 iulie. Zi cu importantă deosebită în calendarul ortodox: un mare sfânt este pomenit astăzi

Sărbătoare

Sărbătoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:32

Sfantul Mucenic Iachint a fost slujitor al meselor imperiale, in timpul domniei imparatului Traian (98-117). Din cauza neparticiparii sale la o jertfa adusa de imparat idolilor si a aflarii ca este crestin, a fost batut, biciuit si aruncat in temnita. Ca mancare nu i s-a dat decat carnea adusa ca jertfa idolilor. Sfantul Iachint a refuzat sa se hraneasca cu ea si a murit in temnita.

Unul din strajeri intrand dupa obicei in temnita, ca sa-i ofere drept hrana cele jertfite idolilor, a vazut temnita luminata in chip minunat si doi ingeri stand langa Sfantul Iachint. Unul acoperea trupul sfantului cu o haina prealuminoasa, iar altul ii punea pe cap o cununa preaminunata.

Imparatul a poruncit ca trupul Sfantului Mucenic Iachint sa fie aruncat in loc pustiu ca mancare pentru animalele salbatice.

Moastele Sfantului Iachint au fost luate din pustie de preotul Timotei, o ruda a mucenicului Iachint.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Anatolie, patriarhul Constantinopolului;

- Sfintilor Mucenici Teodot si Teodota, Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot si Golinduh;

- Sfintilor Mucenici Marcu si Mochian.

Maine, Biserica face pomenirea Sfantului Andrei, arhiepiscopul Cretei.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

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