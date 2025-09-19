Berbec

După o perioadă în care s-au concentrat pe viață personală și pe dezvoltarea lor, Berbecii se vor lăsa prinși în mrejele romantismului.

Vor începe să iasă din nou la întâlniri și să se bucure de conexiunea pe care o vor forma cu o persoană potrivită pentru ei. De asemenea, pentru cei implicați deja într-o relație, urmează o perioadă benefică.

Taur

Pe măsură ce Marte intră în Scorpion luni, 22 septembrie, Taurii au ocazia să își îmbunătățească viața amoroasă și să obțină conexiunea pe care și-o doresc cu persoana de lângă ei. Urmează o perioadă ideală pentru dezvoltarea emoțională, dar și pentru schimbări în atitudinea lor pentru a nu mai ridica probleme și conflicte în relația în care se alfă.

Astrele le recomandă Taurilor să noteze într-un jurnal dorințele și emoțiile interioare, să nu le mai reprime.

Vărsător

Este perioada ideală în care Vărsătorii trebuie să se elibereze de gândirea toxică și modul eronat în care se raportează la modul în care ar trebui să arată o relație.

Astrele le recomandă ca în această săptămână să îmbrățișeze iubirea din viața lor și să permită relației în care se află să evolueze, să crească. Să renunțe la anumite așteptări pe care le au și care nu sunt, poate, cele mai sănătoase, și să se concentreze pe viața de cuplu și partenerul său de viață.

Balanță

Acești nativi își vor schimba viața și relația dacă încep să privească în interiorul lor și să manifesteze ceea ce își doresc.

Miercuri, 24 septembrie, Soarele în Balanță va forma un trigon cu Pluto retrograd în Vărsător, permițând recâștigarea propriei puteri pentru a transforma pozitiv relația în care se află.

Gemeni

Evenimentul astral îi va determina pe Gemeni să reflecteze asupra modului interior în care abordează iubirea și nevoile lor în acea relație în care se află. Trebuie să învețe să nu mai rezoneze cu lucruri cu care nu se simt împăcați, și să învețe să își creeze o viață care să fie în concordanță cu cine sunt ei.