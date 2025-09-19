Eclipsa de Soare din 21 septembrie ne oferă un spectacol astral de excepție. Nu este doar un eveniment astronomic, ci și o conjuncție de forțe subtile ce influențează profund energiile lunii. Dacă pentru pasionații de astronomie ea poate părea o repetiție anuală, pentru iubitorii de astrologie această eclipsă este un portal către schimbări semnificative și noi începuturi.

Elipsa de Soare din 21 septembrie se petrece în zodia Fecioarei, Soarele fiind parțial acoperit de Luna nouă din Fecioară. În același timp, ea se petrece în opoziție cu Saturn retrograd în semnul Peștilor și este urmată de tranzitul lui Venus în Fecioară.

Avem o conjunctură astrală de excepție în preajma acestei eclipse, care va fi urmată, pe data de 22 septembrie 2025 de echinocțiul de toamnă, un moment al echilibrului de forțe, în care lumina și întunericul se completează și ne oferă câteva zile de reflecție și de liniște.

Puterea Lunii Noi în Fecioară

Chiar dacă vorbim despre o eclipsă parțială de Soare, intensitatea ei nu trebuie subestimată. Luna Nouă va umbri Soarele și va deschide un nou ciclu de șase săptămâni, perioadă în care energiile astrale se vor resimți la nivel personal. Pentru că se formează în zodia pragmatică și analitică a Fecioarei, această eclipsă își îndreaptă vibrațiile către sănătate, echilibru interior, ordine și armonie în viața de zi cu zi.

Dansul planetelor: Venus, Mercur și Marte

Influența eclipsei este amplificată de prezența lui Venus în Fecioară, care adaugă un strat de sensibilitate, frumusețe și dorință de a ne pune viața în ordine. În același timp, Mercur intră în Balanță, aducând claritate în comunicare și un spirit mai diplomatic, iar Marte părăsește Balanța pentru a intra în Scorpion, un tranzit intens care va activa pasiuni, dorințe și ambiții ascunse.

