Pesti

Persoanele nascute in zodia Pesti sunt suflete care se ataseaza foarte usor de oameni. Li se aprind calcaiele imediat ce cineva le face un compliment frumos sau le privesc in ochi si le zambesc. Ele cauta dragoste la fiecare pas, asa ca o gasesc oriunde privesc.

Firi sensibile, nativii Pesti se vor indragosti de cateva ori inainte de a gasi persoana care le este, de fapt, destinata. Asta inseamna ca vor trebui sa indure multe dezamagiri, momente pline de durere si de tristete si incertitudine. Dupa fiecare despartire ei vor trebui sa se vindece, sa gaseasca puterea de a se ridica de la pamant si sa o ia de la capat.

Partea frumoasa la ei este ca sunt visatori si romantici incurabili, asa ca nu vor renunta niciodata la dragoste - incearca din nou si din nou pana cand, intr-un final, isi intalnesc sufletul pereche.

Leu

Persoanele nascute in zodia Leu isi doresc o dragoste ca in filme - aventuriera, incitanta, plina de momente incredibil de frumoase... si o vor gasi de mai multe ori de-a lungul vietii. Le place joaca, le place distractia, le place tot ce presupune inceputul unei relatii. Vor sa se simta importante, cautate, dorite, iar de-a lungul vietii se vor bucura de numeroase momente in care lucrurile vor fi noi si interesante.

Stiu ce isi doresc de la partenerul de cuplu, asa ca Leii se vor indeparta imediat de persoana nepotrivita dupa ce focul pasiunii se va stinge, insa vor fi alaturi de persoana potrivita chiar si dupa ce faza lunii de miere va disparea.

Va dura ceva timp pana isi vor gasi o persoana care sa ii tina in priza si sa ii faca sa fie dornici sa investeasca tot ce au ei mai bun in relatie.

Gemeni

Persoanele nascute in zodia Gemeni trebuie sa isi exploreze toate optiunile. Ele nu stiu din prima ce tip de persoana vor sa aiba aproape de ele, cine li se potriveste cel mai bine ca partener de viata, motiv pentru care nu se vor grabi deloc in dragoste. Ele trebuie sa incerce, sa greseasca, sa fie dezamagite, sa invete lectii importante si, cel mai important, sa descopere ce cauta, de fapt. Au nevoie sa se intalneasca cu oameni nepotriviti pentru a isi da seama ce calitati admira (si ce calitati nu suporta) la o persoana. Au nevoie de experienta care sa ii indrume pe parcursul vietii.