Scorpion

Pentru Scorpioni, această săptămână devine o adevărată scenă cosmică. Venus, Mercur și energiile profunde din Scorpion îi transformă în polul de atracție al zodiacului. Conjuncția Mercur–Venus pe 24 noiembrie le reactivează un dialog interior intens, un adevăr emoțional care iese la suprafață cu forța inevitabilului. Scorpionii devin mai sinceri cu ei înșiși, mai vulnerabili și, tocmai de aceea, mai irezistibili.

Trigonul Venus–Jupiter pe 26 noiembrie poate aduce o întâlnire menită, care le atinge sufletul ca un ecou dintr-o viață anterioară. Ceva familiar, profund, curat. În weekend, opoziția Venus–Uranus poate declanșa surprize romantice, atracții noi, spontane și electrizante. Iar trigonul Venus–Neptun pe 30 noiembrie le insuflă încredere, liniște și o vibrație magică – perfectă pentru concretizarea unui început de poveste.

Rac

Racii primesc sprijinul blând, darnic și aproape miraculos al lui Jupiter aflat în semnul lor. Trigonul cu Venus în Scorpion pe 26 noiembrie aduce oportunități autentice în iubire, vindecare emoțională și întâlniri în care sufletul se simte văzut, înțeles și ocrotit.

Energia Scorpionului activează pentru Raci zona pasiunii, a intimității și a profunzimii afective. Se pot îndrăgosti de cineva care le trezește laturi ale inimii demult adormite sau pot descoperi că iubirea adevărată se află chiar lângă ei, în forme subtile. Conexiunile au nuanța destinului, iar weekendul aduce o stare de plutire, inspirație și romantism delicat, mai ales pe 30 noiembrie, când Venus formează trigon cu Neptun în Pești.

Pești

Pentru Pești, această săptămână este ca un poem în care realitatea și visul se împletesc. Saturn în semnul lor îi provoacă să fie mai maturi și mai selecți în iubire, iar cuadratura cu Marte pe 24 noiembrie poate scoate la lumină frici sau nesiguranțe. Dar exact din această tensiune se naște o claritate nouă: Peștii știu ce vor, ce merită și ce sunt dispuși să lase în urmă.

Trigonul Venus–Neptun pe 30 noiembrie este unul dintre cele mai frumoase aspecte romantice ale lunii și creează cadrul perfect pentru întâlniri care par scrise de Univers. Ei pot atrage persoane sensibile, profunde, conectate spiritual sau pot trăi o reînnoire emoțională cu cineva drag. Totul curge lin, natural, cu o frumusețe care pare să vină din altă lume.

sursa: Kudika