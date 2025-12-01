Pentru nativii Berbec, cea mai norocoasă zi este 19 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce un nou început și șansa de a seta intenții clare pentru anul următor, în special în domeniul carierei și al dezvoltării personale. Taurii sunt favorizați pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn și le oferă motivația necesară pentru a face primul pas către un plan important care le va defini anul 2026.

Gemenii și Racii au ziua norocoasă pe 10 decembrie, odată cu revenirea lui Neptun la mers direct în Pești. Această influență aduce claritate și recompense în plan profesional pentru Gemeni și împlinirea unor vise legate de viitor și prosperitate pentru Raci. Leii sunt favorizați pe 11 decembrie, când Mercur reintră în Săgetător și le oferă puterea de a-și exprima dorințele și de a începe un capitol nou în viața lor emoțională și creativă.

Pentru Fecioare, 24 decembrie este ziua cu adevărat specială. Intrarea lui Venus în Capricorn aduce abundență, armonie și oportunități financiare, mai ales prin colaborări și parteneriate benefice. Balanțele sunt, la rândul lor, favorizate pe 11 decembrie, fiind încurajate să își urmeze visele fără teamă și să nu mai accepte compromisuri care nu le reprezintă.

Scorpionii se bucură de o zi norocoasă pe 10 decembrie, când eforturile depuse din 2011 încoace încep, în sfârșit, să dea roade. Apar împliniri în plan sentimental, creativ și familial. Săgetătorii își găsesc echilibrul pe 19 decembrie, când Luna Nouă în propriul semn le oferă șansa unui reset emoțional profund și a unui nou început plin de speranță.

Pentru Capricorni, cea mai bună zi este 21 decembrie, odată cu debutul sezonului lor astrologic. Conjuncția mai multor planete în semnul lor anunță o perioadă extrem de favorabilă, cu succes și noroc pe toate planurile. Vărsătorii își găsesc ziua norocoasă pe 29 decembrie, când Juno intră în Capricorn și le oferă claritate asupra destinului lor și asupra relațiilor importante de care sunt legați karmic.

În final, Peștii sunt favorizați tot pe 19 decembrie, datorită Lunii Noi în Săgetător, care le aduce un nou început în carieră, o oportunitate importantă și șansa de a-și confirma adevărata valoare.

Decembrie 2025 nu este doar o lună de finaluri, ci una de începuturi curajoase, în care fiecare zodie este încurajată să creadă în puterea viselor sale și să își urmeze destinul cu încredere.