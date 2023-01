Alfred-Maurice de Zayas este un avocat american, scriitor, istoric, expert în domeniul drepturilor omului și al dreptului internațional, funcționar de rang înalt al Organizației Națiunilor Unite în retragere, activist pentru pace și, din 2012, expert independent al Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea unei ordini internaționale democratice și echitabile (cunoscut și sub numele de raportor special), numit de Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite. Alfred-Maurice de Zayas a studiat istoria și dreptul la Harvard, unde a obținut titlul de doctor în drept. A practicat dreptul corporatist în cadrul firmei de avocatură Simpson Thacher and Bartlett din New York și este membru pensionar al Baroului din New York și Florida. Alfred-Maurice de Zayas a acordat un amplu interviu jurnalistei Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru despre cazul fraților Tate.