Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a transmis un comunicat în care exprimă regretul profund pentru pierderea acestui pilot cu o carieră remarcabilă.

Cariera și implicarea lui Dan Bodea în motorsport

Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, a fost campion la clasa H4 în competițiile de Autocross în anul 2017. A fost cunoscut drept un pilot dedicat și pasionat, care și-a manifestat loialitatea față de motorsport pe tot parcursul activității sale. În ultimele perioade, Bodea a avut și un rol în zona tehnică, sprijinind mai mulți competitori. FRAS evidențiază faptul că, odată cu dispariția sa, comunitatea motorsportivă pierde nu doar un concurent valoros, ci și un prieten adevărat.

Circumstanțele accidentului fatal

Incidentele s-au petrecut în timpul celei de-a treia manșe la clasa H1, când un autoturism Renault Clio, cu numărul de concurs 635, a suferit desprinderea unei roți, fie ca rezultat al unui contact pe traseu, fie din cauza unei defecțiuni tehnice. Mașina a ieșit de pe traseu și, după parcurgerea a aproximativ 100 de metri prin diferite zone, a ajuns într-un spațiu tehnic unde a lovit doi membri ai unor echipe.

Intervenția echipelor medicale

Echipajele medicale aflate la fața locului au intervenit prompt, transportând victimele la Spitalul Municipal din Câmpulung. Din păcate, viața lui Dan Bodea nu a putut fi salvată. Cealaltă persoană accidentată este în afara pericolului și primește îngrijirile necesare.

Vestea tragică a fost primită cu multă tristețe de către organizatori și întreaga comunitate implicată în motorsport. Aceștia au transmis întreaga lor compasiune și susținere familiilor, colegilor și prietenilor lui Dan Bodea.

FRAS subliniază faptul că siguranța tuturor sportivilor, echipelor și spectatorilor continuă să fie o prioritate absolută. În acest sens, o anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii acestui accident fatal.

„Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a încheiat Federația Română de Automobilism Sportiv în comunicatul său oficial.

