Născut la Londra, Stamp a fost nominalizat la Oscar și a avut o carieră cinematografică remarcabilă, jucând în producții de succes precum Theorem, A Season in Hell și The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

În anii ’60, Terence Stamp a format unul dintre cele mai remarcabile cupluri din Marea Britanie alături de Julie Christie, cu care a împărțit ecranul în filmul Far From the Madding Crowd din 1967, potrivit Sky News. Prezența sa a fost mereu un simbol al eleganței și talentului britanic în cinematografie.

Doliu în lumea fotbalului românesc: o figură emblematică a echipei "U" Cluj a murit

De-a lungul carierei sale, Stamp a primit numeroase premii și distincții. În 1962 a obținut un Glob de Aur pentru cel mai promițător debutant pentru rolul din Billy Budd, iar în 1965 a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes pentru interpretarea sa din The Collector.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne acela al generalului Zod, liderul malefic al celor trei criminali kryptonieni, în filmele Superman și Superman II. În aceste producții, alături de Christopher Reeve, Stamp a creat un antagonist memorabil, care a rămas în conștiința fanilor francizei ca un simbol al puterii și răutății kryptoniene.

Familia actorului a transmis într-o declarație că Terence Stamp a murit duminică dimineața și că „lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze și să inspire oamenii în anii care vor urma”.

Terence Stamp a lăsat în urma sa o moștenire cinematografică de neegalat, consolidându-și statutul de legendă a filmului britanic și internațional.

Tragedie în cinematografie: o actriță celebră s-a stins din viață în timpul unei vacanțe în Grecia. Sofia înota în momentul decesului