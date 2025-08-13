Tragedie în cinematografie: o actriță celebră s-a stins din viață în timpul unei vacanțe în Grecia. Sofia înota în momentul decesului

Lumea teatrului și filmului este în doliu după moartea Sofiei Seirili, actriță și scenaristă de prestigiu, care și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe pe litoralul Greciei. Artista, în vârstă de 77 de ani, se afla la înot în apele din jurul arhipelagului Fourni, o zonă pitorească situată între insulele Samos și Ikaria, atunci când a fost surprinsă de curenți marini puternici.

Sofia Seirli a murit

Un prieten care o însoțea, îngrijorat că nu s-a întors la mal, a alertat autoritățile. Căutările au fost demarate imediat, însă echipele de intervenție au găsit-o fără viață.

Născută la 1 decembrie 1947, în Alexandria, Egipt, Sofia Seirili a absolvit Școala de Artă Dramatică a Teatrului Național din Grecia. De-a lungul carierei, a colaborat cu unii dintre cei mai apreciați regizori ai scenei elene și cipriote, dar și cu producții independente.

Versatilitatea sa i-a permis să abordeze cu succes atât roluri clasice, cât și moderne, inclusiv adaptări ale marilor opere din literatura greacă. Publicul larg o cunoștea mai ales din popularul serial „Albina sălbatică”, unde a interpretat-o pe Maro Lykogianni, mama personajului Zachos.

Plecarea sa lasă un gol imens în lumea artistică.