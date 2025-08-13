Sofia Seirli a murit

Un prieten care o însoțea, îngrijorat că nu s-a întors la mal, a alertat autoritățile. Căutările au fost demarate imediat, însă echipele de intervenție au găsit-o fără viață.

Născută la 1 decembrie 1947, în Alexandria, Egipt, Sofia Seirili a absolvit Școala de Artă Dramatică a Teatrului Național din Grecia. De-a lungul carierei, a colaborat cu unii dintre cei mai apreciați regizori ai scenei elene și cipriote, dar și cu producții independente.

Versatilitatea sa i-a permis să abordeze cu succes atât roluri clasice, cât și moderne, inclusiv adaptări ale marilor opere din literatura greacă. Publicul larg o cunoștea mai ales din popularul serial „Albina sălbatică”, unde a interpretat-o pe Maro Lykogianni, mama personajului Zachos.

Plecarea sa lasă un gol imens în lumea artistică.