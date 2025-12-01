„Întâlnirea noastră de astăzi a fost substanțială și importantă, concentrată, mai presus de toate, pe pașii care aduc mai aproape o pace justă. Acum sunt necesare acțiuni care vor schimba cu adevărat cursul războiului și îl vor conduce către o pace justă, către un final real, așa cum avem nevoie. Și este important ca toți partenerii care pot ajuta cu adevărat să o facă”, a notat președintele Zelenski, luni pe X.

Liderul de la Kiev a cerut implicarea deplină a partenerilor internaționali pentru a schimba cursul conflictului și a obține un final real, evidențiind sprijinul esențial al Franței în securitatea europeană. Zelenski i-a mulțumit și Primei Doamne Brigitte Macron pentru eforturile umanitare în beneficiul ucrainenilor.​

Întâlnirea de la Palatul Élysée are loc în mijlocul unor negocieri accelerate privind planul american de pace, renegociat recent la Geneva și în Florida. Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a raportat „progrese substanțiale” după discuțiile cu emisarul SUA Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, deși unele puncte necesită ajustări. Macron a confirmat că nu există încă un plan finalizat, dar a salutat un moment potențial „decisiv” pentru diplomație.​

În paralel, emisarul special american Steve Witkoff, considerat apropiat de ruși, va avea marți o întrevedere cu Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta modificările planului de pace. Kremlinul anticipează o conversație „serioasă”, deși Putin insistă pe cerințe dure și pune la îndoială legitimitatea guvernului de la Kiev. Aceste evoluții vin după ce planul inițial în 28 de puncte, propus de administrația Trump, a fost ajustat pentru a fi mai acceptabil Ucrainei și aliaților europeni.