Rezultă o pastă cremoasă și consistentă, ideală pentru iarnă. Are o textură densă și catifelată. Boabele de fasole bine fierte se transformă într-o cremă hrănitoare, îmbinată cu dulceața ardeilor copți și a morcovilor. Ceapa aduce o notă delicată, ușor dulceagă, iar sucul de roșii leagă compoziția și o face ușor acrișoară

Ingrediente:

500 g fasole boabe

1 kg ardei copți

500 g morcovi

500 g ceapă

300 ml suc de roșii (sau roșii pasate)

200 ml ulei

2 foi de dafin

sare și piper după gust

1 linguriță boia dulce

opțional: 1-2 ardei iuți

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea boabelor de fasole. Acestea se spală și se lasă la înmuiat în apă rece peste noapte. A doua zi, se fierb în 2-3 ape, apoi se lasă să fiarbă până devin moi și cremoase. Se scurg bine.

Cum prepari zacuscă de fasole boabe

După ce ai pregătit boabele de fasole urmează pregătirea legumelor.

Ardeii se coc, se curăță de coajă și semințe, apoi se toacă mărunt. Ceapa se taie solzișori și se călește în ulei până devine sticloasă. Morcovii se dau pe răzătoare și se călesc ușor alături de ceapă.

În cratița cu ceapă și morcovi se adaugă fasolea fiartă și ardeii copți.

Se pasează parțial (fie cu blenderul vertical, fie doar cu lingura de lemn, în funcție de cât de fină vrei zacusca).

Se adaugă sucul de roșii, foile de dafin, boiaua, sarea și piperul.

Delicioasa zacuscă de fasole boabe se fierbe la foc mic, amestecând din când în când, 40–50 de minute, până se leagă și capătă consistență groasă.

Se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se acoperă cu o pătură groasă. Se lasă acolo până când se răcesc complet, apoi se transferă în cămară.

sursa: Hello Taste