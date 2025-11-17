În Capitală, cerul va fi variabil, cu nori joși și ceață îndeosebi în primele ore. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente, va fi de 14...16 grade.

La munte, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Ploile se vor extinde, începând cu orele după-amiezii în Carpații Occidentali, în nordul Carpaților Orientali și în vestul Carpaților Meridionali, unde și cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 10...20 l/mp. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de peste 80...100 km/h în zona înaltă.