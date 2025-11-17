Vremea 17 noiembrie. Temperaturi peste normal în toată țara: după-amiaza aduce ploi și fulgere în vest

Astăzi, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale în cea mai mare parte a țării; excepție vor face zonele joase de relief din sud, acolo unde, pe arii restrânse, ceața si norii vor persista. Cerul va fi variabil, însă innorarile se vor accentua treptat dinspre vest și ploile se vor extinde, astfel că se vor semnala după orele amiezii în Banat, Crișana și Maramureș. Vor fi mai ales averse, pe alocuri însoțite în vestul tarii și de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări temporar în regiunile vestice, unde se vor atinge viteze de 50...70 km/h, și cu viteze mai mici și în centru și est (în general de până la 40....50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 20 de grade.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu nori joși și ceață îndeosebi în primele ore. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente, va fi de 14...16 grade.

La munte, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Ploile se vor extinde, începând cu orele după-amiezii în Carpații Occidentali, în nordul Carpaților Orientali și în vestul Carpaților Meridionali, unde și cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 10...20 l/mp. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de peste 80...100 km/h în zona înaltă. 