„Nu știm câți dintre români nu s-au vaccinat pentru că toate regulile au fost relaxate mult prea devreme și câți nu au făcut pentru că au crezut în teorii sau le-au fost strecurate îndoieli de către anumiți lideri de opinie. Noi, ca societate, trebuie să ne întrebăm dacă vrem să avem medici cu diplomă și că oamenii își pot lăsa viața pe mâna lor. Am avut, azi, cel mai mare număr de oameni vaccinați de la începutul pandemiei, iar asta ne arată că sunt foarte mulți români care nu s-au vaccinat din alte motive. Poate din comoditate, poate pentru că au crezut că nu trebuie. Ceea ce văd oamenii acum este că treaba a devenit serioasă și se moare în România mai mult decât oriunde în lume. De asemenea, au văzut că statul impune și restricții.

„Testul nu protejează deloc. Singurele care o fac bine sunt vaccinul și distanțarea socială”

Testarea în masă este o falsă soluție. Nu există suficient personal care să testeze toată populația, dar chiar dacă o putem face, sunt mulți pacienți care se pozitivează după câteva zile de la test. Ce ne-ar arăta nouă această testare în masă. Sunt două teme mari, prost gestionate. Primul este mesajul pentru campania de vaccinare, care ar fi trebuit să răspundă la întrebări și temerile oamenilor. Testul nu protejează deloc. Singurele care o fac bine sunt vaccinul și distanțarea socială. Vaccinarea a fost politizată, nu a ajuns la toți românii. La țară, dacă oamenii ar fi primit un telefon, o scrisoare, o invitație de la medic sau primar să ajungă la vaccinare, ar fi venit. Un al doilea lucru a fost distanțarea socială și purtarea măștii. Măsurile de prevenție trebuiau luate ferm și consecvent. La școli, aveam limită la 3 la mie, de 6 la mie, iar apoi am eliminat-o. Practic, foarte mulți copii sau îmbolnăvit acolo, alături de părinți și bunici”, a declarat pentru REALITATEA PLUS Vlad Voiculescu.