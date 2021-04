„În zilele acestea mult zgomot … prea mult zgomot politic... (...)

Da, s-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienților și acordul managerului, respectiv formalitățile întocmite de conducerea spitalului și ASSMB . Spitalul Foișor nu e în subordinea Ministerului Sănătății, ci în a Primăriei Capitalei și a ASSMB. (...)

Chiar dacă vorbim de o situaţie de criză lucrurile pot fi blocate fie din interes, mediatic, politic, fie dintr-o neînţelegere a situaţiei de criză în care sistemul sanitar se află şi MS are capacitate limitată pentru a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o întârziere. Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru şi este cât de poate de evident că de la un punct încolo s-a încercat folosirea unei situaţii de urgenţă pentru a câştiga capitalul politic”, a declarat Vlad Voiculescu în conferința de presă online de duminică, 11 aprilie, de la sediul ministerului.

În același timp cu ministrul sănătății, dar din fața altui microfon, premierul Florin Cîțu a vorbit despre onoare. Onoarea celor care ar trebui să facă un pas în spate într-o situație de criză. Doar un apropo straveziu, pe care Voiculescu se face ca nu il sesizeaza.

„Remanierea sau deciziile despre un ministru din cabinetul acesta, o va lua doar premierul. Dar aceste discuții nu se discută, ele se vor anunța”, a declarat, duminică, premierul Florin Cîțu, după ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI).

„Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România. Nu cred că este normal după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministrul să vorbească și cu primarul Bucureștiului, și cu manageri, și cu manageri de la DSP, să se implementeze o decizie luată de toată lumea în cunoștință de cauză”, a mai adăugat premierul Florin Cîțu întrebat despre o eventuală demitere a lui Vlad Voiculescu în urma scandalului de la spitalul „Foișor”.

Despre o posibilă remaniere a ministrului sănătății vorbeste si Ludovic Orban, președintele PNL.

„Orice ministru care nu-și face datoria și care nu este implicat în atingerea obiectivelor din programul de guvernare (...), mai devreme sau mai târziu, va pleca din guvern”, declara președintele PNL, Ludovic Orban, la sfârșitul săptămânii trecute.

O zi mai târziu după declarația lui Orban, vicepreședintele PNL Ben-Oni Ardelean, a fost și mai ferm în privința ministrului sănătății.

“Semnalez de câteva luni derapajele, stângăciile și atitudinea acestui ministru. Din păcate nu am avut parte de revizuiri ale strategiei, gândirii, comunicării sau creării de proceduri. Este clar pentru toată lumea că domnul Voiculescu este depășit de situație, iar astfel vom face un bine atât lui, cât și pacienților din România. Ministerul Sănătății are nevoie de un ministru competent la cârma sa. Să-l găsim urgent!”, declara vicepreședintele PNL Ben-Oni Ardelean.

Ministrul Sănătății a reușit să-i înfurie și pe colegii de partid, nu doar pe cei din coaliția de guvernare. Dumitru Dobrev, unul dintre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul, lansează un atac puternic la adresa lui Vlad Voiculescu. Gafa cu relocarea pacienților ar trebui să fie ultima din cariera lui, spune Dobrev, într-o scrisoare deschisă către liderii alianței USR-PLUS.

„Mult iubiți și stimați lideri ai alianței, din 23 decembrie 2020, Vlad Voiculescu este Ministrul Sănătății. Până astăzi 10 aprilie 2021 are în cont o singură ”bilă albă” legată de transparența datelor privind vaccinarea și centrele de vaccinare cu circuit închis ”pentru siloviki.

În rest, a reușit:

– să calce în străchini tot timpul, cu toată obsesia lui pentru felul în care ”dă pe sticlă"

– să-l antagonizeze la maxim pe primul ministru și pe alți ”mandarini” din PNL, evident, cu prețul de a-și vedea toate proiectele blocate”, a scris Dumitru Dobrev în scrisoarea deschisă către liderii USR-PLUS.

Imaginile cu mutarea inumana a pacienților de la spitalul Foișor au revoltat pe toată lumea. Gabriel Diaconu, unul dintre cei mai cunoscuți medici psihiatri din România, afirmă că se simte rușinat pentru lipsa de respect fata de demnitatea umană.

”Felicitări, domnule ministru Harababură,

Și sa fiți sănătos. Fix la fel de sănătos ca bolnavii evacuați în seara asta de la spitalul Foișor. N-am crezut, vreodată, că am să văd astfel de scene în România. (…) Sunt oameni în durere, cu patologie osoasă. Când au devenit ei mai puțin oameni cu mai puține drepturi? (…) Iar plimbăm oameni cu sacul, pe locul din spate al mașinii personale?

E absolut ridicol. (…) Rușine să vă fie. Ați scos bolnavi în stradă, bolnavi care veniseră de nevoie la specialist. Nicio compasiune față de suferință. Sunteți niște imbecili, domnule Voiculescu. Atât“, a comentat pe Facebook Gabriel Diaconu.

Viorel Hușanu, președintele Federației Sindicale Sanitas, a cerut și el demisia lui Vlad Voiculescu.

„Dragă Vlad, știu că ai o sută de consilieri (onorifici), dar de data asta simt că ai nevoie de sfatul meu: DEMISIA! Un ministru ar trebui să aibă grijă de toți pacienții, de tot personalul medical, iar tu nu ești capabil de nimic!”, scria președintele SANITAS București Viorel Hușanu, pe Facebook.

Scandalul imens din coaliția de guvernare s-a întețit însă acum o săptămână, după o alta gafă a ministrului Sănătății. Vlad Voiculescu părea să fie singurul om din România care nu știa că morții de COVID sunt înmormântați dezbrăcați, în saci de plastic.

„Nu există nicio prevedere într-un ordin de ministru care să spună că nu era posibil până acum să fie îmbrăcați. Dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fără să respecte legea, atunci, da, au făcut acest lucru de capul lor”, declara joia trecută, Vlad Voiculescu.

Premierul comenta o zi mai târziu, pe 9 aprilie: „Am văzut ce a declarat... Încă gestionăm pandemia, nu s-a terminat. Vom trage linie la final. Eu zic că așa cum arată lucrurile acum, se mișcă bine. La 6 luni se face evaluarea. Haideți să așteptăm! Vom avea rapoartele și vom vedea ce au făcut miniștrii la Ministerul Sănătății, la Finanțe...”.

Și după ce se bătuse cu pumnul în piept că nu ar exista un ordin de ministru în care să se menționeze clar cum ar trebui înmormântate victimele SARS-COV 2, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze pe Facebook, acolo unde ii place să se manifeste, relatează Realitatea PLUS. După ce a citit documentele emise de ministerul pe care îl conduce, joi, pe 8 aprilie, a precizat că ordinul se referea la morții de covid care erau autopsiați, nu la toți, într-un mesaj pe Facebook.

„Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac. Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a menționat Voiculescu, pe 8 aprilie pe Facebook.

Primele critici la adresa ministrului Vlad Voiculescu au venit încă la începutul lunii ianuarie acest an, de la primarul Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc. În calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România, Boc a cerut Ministerului Sănătății să le asigure primăriilor banii pentru dotarea centrelor de vaccinare anti-COVID.

„Este un document intern în lucru, nu e nimic de discutat atât timp cât nu produce niciun efect în momentul ăsta. Este un document în lucru care poate fi îmbunătăţit. Acum, sigur, putem să înşirăm bursele elevilor şi creşe, şi iluminatul public, şi modernizarea străzilor şi a podurilor, şi toate care se dărâmă pentru că cineva trebuie să amenajeze nişte centre de vaccinare, dar mai productiv ar fi ca discuţia să fie instituţională, între câteva instituţii ale statului care de altfel au şi lideri care se cunosc, problema nefiind una deosebit de spinoasă”, a fost răspunsul lui Vlad Voiculescu pentru Emil Boc.

Vlad Voiculescu ar fi avut probleme și cu Valeriu Gheorghiță. Ziarul Adevărul scria, pe 19 ianuarie 2020, că între şeful comitetului care se ocupă de campania de vaccinare şi ministrul Sănătăţii relatiile ar fi din ce în ce mai reci. Se spunea că Voiculescu ar fi dorit ca medicul militar să aibă doar un rol decorativ, în timp ce deciziile esenţiale s-ar fi mutat către oamenii şefului de la Sănătate.

Vlad Voiculescu a negat însă: „Nu există absolut nicio tensiune. Există discuţii şi există un grup de oameni care au încredere unii în alţii şi care discută cât se poate de deschis despre probleme şi există probleme şi problemele acestea trebuie rezolvate. (…) Evident că sunt discuţii, evident că încercăm să îmbunătăţim lucrurile şi, da, nu este nimic secret, dar nici gând să existe tensiune între mine şi premier sau între mine şi Valeriu Gheorghiţă”.

Divergențe a avut Voiculescu și cu ministrul Educației, Sorin Câmpeanu. De la teme privind redeschiderea școlilor până la cele privind testarea rapidă în școli, Voiculescu și Câmpeanu nu au reușit să se pună de acord în mai multe rânduri. De fiecare dată, a fost nevoie de intervenția premierului Cîțu care să limpezească lucrurile.

„Am făcut această propunere după ce am discutat cu mai mulți specialiști. Dar într-adevăr problema în România este că nu sunt incluse în metodologia INSP, trebuie ca INSP să le includă în procedură”, declara premierul Florin Cîțu în urmă cu o săptămână, pe 5 aprilie.

Discuțiile cele mai aprinse le-au generat însă datele publicate de Ministerul Sănătății privind pandemia și vaccinarea. Mai precis, câteva zile la rând, pe rețelele sociale, s-au dus bătălii politice din cauza formulei de calcul folosite în stabilirea incidenței de infectare cu SARS COV-2. Gâlceava începuse de la câteva rânduri scrise pe facebook, de către Violeta Alexandru, președintele PNL București.

"La ce tensiune e în Bucureşti de câteva zile de când a crescut numărul cazurilor de Covid, contează mult câtă credibilitate are persoana care face declaraţii şi, binenţeles, ce declară. Oricum, în Bucureşti se declară multe. Recunosc că selectez deja, ascult oamenii în care am încredere pentru că mă uit la experienţa lor. Afirmaţii oficiale/politice gen – nu am încredere în cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea să evolueze lucrurile aşa sau invers (fără să se indice argumentele), eu o să fac cum vreau ca să arăt că pot - nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea.”, scria Violeta Alexandru pe Facebook, președinte al PNL București și fost ministru al Muncii.

La postare a apărut imediat comentariul care a aprins scânteia în cadrul coaliției de guvernare. Voiculescu a raspuns ințepat.

"Dragă Violeta, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevărul. Felul “inovativ” în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare: 1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa; 2) din calculul incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile. Astea sunt “artificiile” de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât.”, nota Vlad Voiculescu într-un comentariu adăugat la postarea fostului ministru al Muncii din Guvernul Orban.

În cadrul coaliției de guvernare, schimbul de mesaje dintre Alexandru și Voiculescu a încins scandalul. Iar necazurile pentru ministrul Voiculescu au continuat după ce Adrian Ștefan Voinea, consilier onorific al ministrului sănătății, a recunoscut public faptul că a accesat de pe laptopul personal date din Registrul Electronic Național de Vaccinări, în timp ce se afla în afara Ministerului.

Ștefan Voinea, consilier onorific al ministrului Sănătății, declara că „accesul meu la cont a fost făcut în baza numirii mele, contul nu este un cont personal, deci nu este un cont al secretarului de stat sau al altcuiva, este un cont limitat creat special pentru minister. Accesul meu ca și în cazul celorlalți din minister este restrictiv..., nu există acces la baza de date cu nume, sunt date statistice, genul de date pe care le vedeți și dvs. Institutul Național de Sănătate Publică a fost notificat că eu accesez aceste date. Eu aveam acces la date de pe adresa mea de email..., din Cluj, am plecat wekendul ăsta la Craiova cu copilul, știind că durează drumul, am rugat colegii de la minister să introducă o adresa care să-mi ofere laptop personal”.

Vlad Voiculescu susținea atunci că el a permis accesul consilierului său la platforma INSP. De menționat că Adrian Voinea nu este angajat al ministerului. Dar în urma verificărilor, corpul de control al premierului Cîțu a sesizat Parchetul în scandalul datelor de la Ministerul Sănătății. Consilierul lui Voiculescu nu avea dreptul să acceseze informațiile privind modul de vaccinare a populației. Potrivit unui comunicat al Corpului de control, consilierul nu avea voie să acceseze informații privind vaccinarea.

„În urma verificărilor realizate de echipa de control până în prezent au fost identificate următoarele aspecte: Accesul în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) – modulul de vaccinare se face prin username și parolă, atribuite fiecărei categorii de utilizatori: vaccinatori (centre de vaccinare), Direcții de Sănătate Publică, utilizator Serviciul de Telecomunicații Speciale, utilizator Ministerul Sănătății (MS), utilizator Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), utilizator Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), categorie generală Populație, singura condiție de acces fiind utilizarea unui IP (internet protocol) din România”, potrivit comunicatului transmis de Corpul de Control al primului ministru.

Acuze foarte grave au curs și după numirea conducerii INSP. Consiliul de coordonare al Institutului Național de Sănătate Publică i-a atras atenția ministrului Sănătății asupra riscului de scădere a standardelor profesionale ale viitorului director al institutului, după ce Voiculescu l-a numit, fără concurs, în funcția de director interimar pe doctorul Radu Cucuiu.

De numele lui Vlad Voiculescu, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătății, se leagă însă și controverse privind studiile sale, pe care susține că le-a terminat la Viena, la una dintre cele mai prestigioase universități europene, Vienna University of Economics and Business Administration.

,,Eu am terminat toate examenele, cu excepția a două dintre ele, în timp record, în 4 ani.(..) Cred ca a mai durat 1-2 ani și am dat și celelalte două examene. Apoi cu lucrarea de diplomă am lungit-o pentru ca am prioritizat altele. Au fost anii în care am muncit pe brânci… și seara organizam tabere de germană sau căutam medicamente. Cinstit să vă spun: dacă nu mă presa prietena, probabil că nici nu aș mai fi terminat lucrarea aceea. Tot ce va spun poate fi verificat la universitate. Respectiv la angajatori”, a declarat Vlad Voiculescu, potrivit Realitatea PLUS.

Și declarația de avere a ministrului Vociulescu a stârnit discuții în spațiul public. Din document reiese că demnitarul USR-PLUS nu a avut niciun venit în anul 2020. Singurele sume evidenţiate în declarație corespund ultimelor zile din 2020, venituri de aproximativ 3.000 de lei încasate din activitatea de ministru. Voiculescu are două terenuri în comuna Brăneşti din judeţul Dâmboviţa, dar și un spaţiu de producţie de 100 de metri pătraţi în aceeaşi localitate. Potrivit declaraţiei sale de avere, ministrul Sănătăţii nu are maşină. El a declarat 31 de mii de euro într-un depozit bancar şi aproximativ 53.000 lei într-un cont curent. De asemenea, politicianul a acordat în anul 2018 un împrumut în valoare de peste 200.000 de lei.