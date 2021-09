„Eu nu am spus că acele cazuri nu au fost înregistrate ca să nu aibă loc congresul PNL. Odată ce rezultatele testelor vin de la laborator, acestea sunt trecute în CoronaForms, DSP face anchete epidemiologice, ample sau nu. Mai apoi, datele sunt alocate și atunci sunt trecute în dreptul județului. Bucureștiul are un număr mic din motive politice sau de neputință administrativă. Este vorba de 5.500 de cazuri în ultima săptămână. Odată ce aceste cazuri sunt alocate Bucureștiului, la incidența pe 14 zile, probabil că de mâine vom depăși scenariul de peste 6 cazuri de infectați la mie. Iar asta înseamnă școala online, carantină de noapte, restricții de noapte. 6 la mie înseamnă foarte mult. Aș îndemna pe toată lumea să vadă cine acționează deasupra specialiștilor. Cîțu are dreptate, românii trebuie să asculte de specialiști, nu de Cîțu, care aruncă cu cifre legate de numărul de paturi și de vaccinări. Aceste cifre trebuie luate pe baza sfatului specialistilor, nu după cum dictează premierul. Niciun politician nu ar trebui să ia decizii fără să ceară sfatului unor specialiști. Toate regulile au fost strâmbare de autorități ca să ajungă la o înțelegere cu premierul. Nici DSP București și nici Cîțu nu au pretins că cea am spus eu este greșit. Testele au fost alocate, dar nu au fost puse la numărătoare. Cîțu dă răspunsuri obraznice și atât. Orice act care nu ține cont de datele reale și de sănătatea oamenilor, este de un grad de iresponsbilitate vecin cu crima”, a declarat Voiculescu.