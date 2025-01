DNA nu a cerut propunere de arestare pentru primarul din Sinaia, potrivit Realitatea Plus, dar acesta nu mai are dreptul să își exercite funcția de primar și nici să intre în sediul instituției. Măsura controlului judiciar pe cauțiune a fost decisă joi seara, după audieri care au dus și la o reținere pentru 24 de ore. Pentru a rămâne în libertate, primarul din Sinaia are mai multe obligații legale, printre care și plata unei cauțiuni în valoare de 600.000 lei. El a primit și interdicția de exercitare a funcției în care a fost ales, ceea ce echivalează, practic, cu o suspendare, transmit surse judiciare.