Virgil Popescu a susținut, în emisiunea „Raport de zi” de luni, la Realitatea PLUS, că „Ministerul Energiei a selectat proiecte, nu firme. Joint-venture între Romgaz și firma privată GSP a fost propusă de Romgaz încă de anul trecut. Proiectul propus de Romgaz a fost acceptat de minister și este singurul proiect de producere a energiei electrice cu remisii reduse de CO2 prin amestec hidrogen verde cu gaz natural, hidrogen verde produs din energie regenerabilă, emisii reduse de CO2 captate și arse în zona serelor din agricultură”.

Ministrul Energiei a mai declarat că „Romgaz a venit cu acest concept de oraș verde, în asociere cu un privat, într-un parteneriat public-privat” în emisiunea „Raport de zi”, cu Ana Maria Păcuraru.

Virgil Popescu a mai spus că nu știe procentul cu care vine Romgaz în această asociere: „La nivelul ministerului nu avem această informație, a venit proiectul propus de Romgaz. În PNRR valoarea proiectului este valoarea ajutorului de stat, care trebuieaprobat de Comisia Europeană . Nu e vorba de niciun contract dat, ci de un proiect propus pentru finanțare. Diferența de la ajutorul de stat va fi suportată de firme. Romgaz vine cu gazul, proprietatea sa, il arde, produce energie electrica pe care il ia tot Romgaz, care va ieși pe piață și o va oferi românilor.

Virgil Popescu nu știe procentul cu care va veni compania de stat - Romgaz în asocierea cu GSP Power. Dar spune că „mai sunt niște pași de făcut”, că a solicitat și de la Consiliul Concurenței un aviz privind legalitatea ajutorului de stat în această asociere și că urmează o notificare și la Comisia Europeană.

„Hai să nu blamăm niciunul dintre partenerii asocierii , să dam io prezumtie de buna credinta. E vorba de un proiect de reducere a emisiilor de CO2. (...) Este un proiect semnat anul trecut, prezentat public, când încă nu era PNRR. Era Fondul de modernizare. Nu avem numai PNRR. Este o sumă mică. Vorbim de Fondul de modernizare de 10 miliarde de euro pe care îl avem”, a mai spus ministrul Virgil Popescu, la „Raport de zi”.

„Vă spun că o asociere se face între două companii, oricare or fi ele, că sunt private sau publice. Niciodată n-o să mă vedeți că mă amestec în micromanagement. Ei au semnat Memorandumul anul trecut, în prezența mea și a lui Ludovic Orban (premier în 2020 - n.red.), ca se vor asocia pentru centrala, pentru producere hidrogen. Probabil cu oportunitate de finanțare Romgaz. Daca nu era PNRR, era Fondul de modernizare. program de finantare”, a mai explicat ministrul Energiei, Virgil Popescu, și a adăugat că „acest proiect, care va fi gata prin PNRR pana in 2026, vine exact la extragerea din Marea Neagră și vrem să le consumăm în țară și vreau ca aceste proiecte să fie replicate”.

Întrebat de unde a știut GSP Power a lui Gabriel Comănescu exact când să aplice pentru proiect în PNRR, ministrul Energiei a explicat că anul trecut a fost înaintat acest proiect de către Romgaz, înainte de PNRR, și a specificat de atunci că va fi public-privat.

„Romgaz a venit cu fișa proiectului si a spus ca nu-l face singur, că-l face parteneriat public privat. Romgaz mi-a aratat fisa proiectului. Am avut foarte multe proiecte, sute de proiecte despre energie regenerabila, niciunul pe producerea in banda de energie electrica”, a mai explicat ministrul Popescu.

„Romgaz e o companie care a selectat anul trecut printr un memorandum. Anul trecut am fost când s-a semnat memorandumul, s-a semnat si cu combinatul de la Galați, si acolo e parteneriat public-privat. PPP, vb de parteneriate ppp, cu mzicea si Comiaia Euroepana.

Întrebat dacă proiectul Romgaz în asociere cu GSP va fi finanțat de stat dacă nu va fi aprobat, fiind vorba de o cerere de 600 de milioane de euro crere de finanțare prin PNRR, ministrul Energiei a eliminat categoric această variantă.

„Dacă nu va fi aprobat, banii vor fi reportați. Sigur că nu-l vom finanța cu nimic de la buget. Evident. Este exclus acest lucru”, a menționat ministrul Energiei, Virgil Popescu, în emisiunea „Raport de zi”, cu Ana Maria Păcuraru, la Realitatea PLUS.