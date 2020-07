Violeta Alexandru, la Realitatea PLUS: „1,3 milioane de oameni au beneficiat de șomaj tehnic”

Analiză a situației actuale din României. Piața muncii, în schimbare

Violeta Alexandru: „România are un Guvern responsabil, care a avut o intervenție rapidă în favoarea celor care au contractele de muncă suspendate. Noi credem că angajații și angajatorii trebuie să-și reia activitatea împreună. Am optat pentru șomajul tehnic, am pus un mecanism pe picioare. 1,3 milioane de oameni au beneficiat de șomaj tehnic. 4,3 miliarde de lei au acoperit această măsură. Vreau să le mulțumesc celor care au muncit în perioada pandemiei, chiar dacă au făcut-o cu teamă. Pe baza muncii lor sunt contribuții la buget în acest moment. Ei au susținut economia în acest moment. Perspectiva mea este următoarea: dacă am reușit să comunicăm online în această perioadă, eu cred că putem folosi această experiență pentru modernizarea administrației. Ministerul Muncii este un minister relativ rigid la nivel de comunicare. Doresc să încurajez folosirea tehnologia în mediul online, acolo unde se poate. Am vrea să încurajăm comunicarea în mediul online. Rezistența din sistem nu a fost foarte puternică, pentru că nu au dorit să interacționeze cu alte persoane în plină pandemie.”