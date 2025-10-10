”Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a declarat Viktor Orban, într-un interviu acordat postului public maghiar de radio, scrie Agerpres.

Relațiile dintre cele două țări sunt ”atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, a mai spus liderul de al Budapesta, prezent în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj,

”Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii”, a continuat premierul ungar.

Mai mult, Viktor Orban a ținut să menționeze faptul că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ”așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea”.

Potrivit lui, România este angajată într-o luptă serioasă pentru a-și restabili echilibrul economic și financiar, ”ceea ce reprezintă o provocare dureroasă și semnificativă”.

Totodată, premierul Ungariei a remarcat că România este un partener comercial cheie pentru țara sa.

”Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a conchis oficialul maghiar.