Operatorii economici de pe litoralul românesc sunt obligați să strângă în fiecare zi gunoiul de pe sectorul de plajă pe care îl administrează. Cu toate acestea, mucurile de țigări râmân de cele mai multe ori îngropate în nisip.

O echipă a unui ONG de mediu monitorizează sectoarele de plajă de pe întreg litoralul și adună gunoiul aruncat la întâmplare de turiști.

„Mucurile de țigară sunt cele mai numeroase. Acestea reprezintă 60% din plastic. Mucurile de țigară conțin sute de substanțe toxice. Acestea pot fi ingerate foarte usor de pasari si chiar de mamifere pentru ca le confunda cu hrană”, spune Angelica Paiu, manager proiect ONG Mare Nostrum.

Biologul Adrian Bilba spune că „vietatile care sunt mai putin atente la ceea ce mananca: Vietatile care sunt neinvatate cu prezenta acestui plastic în mari si oceane sunt vulnerabile: cetaceele, testoasele... și se creeaza o teribila vulnerabilitate”.

Oamenii sunt nemulţumiţi de modul în care arată plajele şi de faptul că mulţi confundă nisipul cu un coş de gunoi.

„Ar trebui sa fie si locuri amenajate, dar macar sa le punem gramada intr-o cutie... De la cine e problema, de la oameni? De la oameni, normal, ca nu stiu sa respecte curatenia”, spune un turist.

„Pentru mine ,eu aici trebuie sa inghit multe cand vin aici. In prima zi am adunat eu gunoaiele dar asta este un sport pe care trebuie sa-l fac in fiecare zi. Este așa de toxic pentru toate vietatile acest filtru de la tigari, dar nimeni nu stie”, spune o altă femeie de pe plajă.

În pragul unui dezastru ecologic, turiștii pot preveni acest fenomen dacă își strâng resturile de fiecare dată când pleacă de plajă.