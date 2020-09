Un robot de 18 metri înălțime, construit în Japonia și inspirat din desenele animate Gundam, a făcut primii pași

Modelat la scară după unul din roboții seriei de desene animate din anii 1970 Mobile Suit Gundam, uriașa mașinărie a făcut primii pași săptămâna aceasta la noul său cămin din orașul Yokohama. Robotul urma să fie punctul de atracție principal al fabricii Gundam din Yokohama, însă pandemia de COVID-19 a amânat prezentarea sa oficială spre sfârșitul acestui an.

„Decizia a fost luată pentru a proteja sănătatea și siguranța fanilor și angajaților noștri ca urmare a răspândirii pandemiei de COVID-19 la nivel mondial”, a anunțat compania japoneză într-un comunicat.

Înregistrarea video publicată spre entuziasmul fanilor arată impresionantul robot îngenunchind și mișcându-și brațul drept și degetele, supravegheat îndeaproape de muncitorii companiei.





Inginerii au început proiectarea robotului în urmă cu șase ani pentru a se asigura că fiecare piesă este suficient de ușoară pentru ca robotul să se poate deplasa fără să se prăbușească sub propria greutate, a mai arătat sursa citată.

Potrivit site-ului desenelecopilăriei.com , Gundam este creatia studiourilor Sunrise si istoria lui incepe in anul 1979 cand prima serie, numita Mobile Suit Gundam si cunoscuta mai tarziu ca “primul Gundam“, a avut premiera pe canalul Nagoya Broadcasting Network.

Mai tarziu, au fost create alte serii, a caror actiune se desfasoara in ere diferite fata de primul Gundam, cu povesti de sine-statatoare si personaje diferite, dar care pastreaza ideea principala si anume folosirea masinilor de razboi, sau roboti daca vreti, numite Gundam.