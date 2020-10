VIDEO Un medic indian a dansat pentru bolnavii de coronavirus de care are grijă. Momentul a devenit VIRAL

Tânărul doctor a dansat pe un număr popular din Bollywood pentru a-și înveseli pacienții bolnavi de COVID-19. Dansul a devenit viral în scurt timp.

Gestul doctorului, îmbrăcat în costumul special COVID, nu a rămas deloc neobservat. A fost lăudat și de actorul indian de la Bollywood Hrithik Roshan.

Doctorul Arup Senapati, de 34 de ani, lucrează într-un spital în care tratează pacienți bolnavi de coronavirus în statul Assam din nord-estul Indiei și a vrut să mai înveselească atmosfera grea:

Tell Dr Arup I’m gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . 🕺🏻 https://t.co/AdBCarfCYO