Astăzi, toţi poştaşii din Clapham (sudul Londrei) au mâncat din greşeală negrese cu haşiş şi a trebuit să îi ridic unul câte unul pentru că erau drogaţi", se spunea în textul videoclipului.

În imagini se vedea un poştaş care se străduia să împingă căruciorul, în timp ce unul dintre colegii săi striga „Eşti foarte drogat", după ce a mâncat negrese dintr-un pachet etichetat „Comestibile de Pablo Chocobar".

Acelaşi poştaş apare apoi stând pe un scaun, iar un coleg explică: „A mâncat două”. „Am mâncat patru", îl corectează bărbatul aşezat.

„Am lansat o investigaţie care va determina dacă trebuie luate măsuri, inclusiv disciplinare", a declarat un purtător de cuvânt al serviciului poştal britanic.

Clapham Postie’s had to call it a day,due to eating 🌿 Brownies 🤣🤣 #claphampostie #edibles pic.twitter.com/1kesZ9PM1g