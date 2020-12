VIDEO O nouă stație de metrou la suprafață în București. Unde va fi construită

Aşa va arăta interiorul staţiei de metrou. Va fi o staţie supraterană, iar asta înseamnă o clădire cu subsol, parter şi două etaje. Linia se va întinde pe o distanţă de 1,6 km.

„Stația de metrou Tudor Arghezi a primit ordinul de începere. Are autorizație de construire, are procedură de licitație publică finalizată, are contract de finanțare”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Investiţia este de 50 de milioane de euro, iar edilul susţine că noua staţie de metrou va reduce traficul din Capitală şi va crea noi locuri de muncă.

„Ne apucam de treabă astfel incât in doi ani de zile aceasta stație ce va prelungi magistrala M2 până la centrul Capitalei să fie finalizată”, a mai spus Daniel Băluță.

Statisticile arată că magistrala 2 reprezintă 25% din totalul liniilor Metrorex şi suportă zilnic 50% din fluxul traficului subteran din Capitală.

În prezent, singura staţie de metrou construită la suprafaţă din reţeaua Metrorex este cea de la Berceni (fosta IMGB).