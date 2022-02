În Olanda, din cauza furtunii Eunice, care se aseamănă cu un uragan, copacii au fost smulși din rădăcini și aruncați peste mașinile parcate.

Furtuna este atât de puternică încât foarte multe zboruri și trenuri au fost anulate în vestul Europei. În Polonia, din cauza furtunii Eunice, mai multe persoane și-au pierdut viața.

Și în Țările de Jos a fost emis cod roșu de furtună. În ciuda acestui lucru, foarte mulți cetățeni s-au riscat și au ieșit din casă.

Așa se întâmplă și în cazul acestui șofer care a înșelat moartea. După o rafală de vânt puternic un copac a fost smuls din rădăcini și a fost aruncat pe carosabil.

În acel moment, asa cum se poate vedea in filmulet, trecea o mașina care a evitat în ultimul moment impactul cu copacul smuls de vânt.

WATCH: Driver narrowly escapes when tree falls in Amsterdam during Storm Eunice; at least 3 dead elsewhere in the area pic.twitter.com/MXbU5S2fVJ