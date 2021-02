În rechizitoriul emis în 2004 de PNA, fostul DNA, a fost constatat un prejudiciu pentru statul român de aproape 275 de milioane de dolari, produs prin înstrăinarea a 16 nave aflate în patrimoniul fostei companii Petromin.



Traian Băsescu a fost acuzat că ar fi fost pionul principal în dispariția flotei, iar acesta s-a pus la dispoziția procurorilor pentru a i se stabili vinovăția când a demisionat din funcția de deputat al Partidului Democrat. Inevitabil, cazul s-a transformat într-un război politic întins pe mai mult de un deceniu. Băsescu a susținut mereu că ascensiunea sa l-a transformat într-o țintă pentru diverși lideri.

ASCENSIUNEA LUI TRAIAN BĂSESCU

- director general al Inspectoratului de Stat al Navigaţiei Civile în perioada 1989-1990;

- subsecretar de stat, Șeful Departament Transporturi Navele din Ministerul Transporturilor în perioada 1990 – aprilie 1991

- ministrul Transporturilor în perioadele mai 1991- noiembrie 1992 şi 1997 – iulie 2000

- director/preşedinte al Comitetului Director Petroklav Inc. Bahamas în perioada iulie 1991-octombrie 1992

În instrumentarea aceluiași caz, rechizitoriul din 2004 și expertiza din 2007 au dat rezultate opuse. Fiecare capăt de acuzare a fost desființat – nu doar pentru Băsescu, ci pentru toți cei aflați sub anchetă penală în dosar. De remarcat este și faptul că, în 2004, prim-ministru era adversarul său politic, Adrian Năstase.

„O putere politică condusă de Ion Iliescu și Adrian Năstase încearcă să lupte cu un adversar politic”, spunea Traian Băsescu la acea vreme.



Din 2005, când Traian Băsescu a fost ales președinte al României, Daniel Morar a fost numit procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Lupta taberelor a fost consemnată în presa vremii, cu atât mai mult cu cât Morar i-a scos din DNA pe toți procurorii implicați în dosarul care-l viza pe Traian Băsescu.





Înainte să se facă publică noua expertiză, Partidul Conservator făcea acuzații și cerea o anchetă la DNA. În comunicatul lor se preciza că hotărârea de a cere o anchetă privind stadiul dosarului \"Flota\" vine "ca urmare a tergiversării anchetei în acest caz, prin diverse proceduri juridice”.



Conform rechizitoriului procurorilor PNA Vasile Drăghici și Ioan Oțel, Petromin SA a fost devalizată prin asocierea companiei de transport naval cu un partener norvegian, firma Klaveness.



Totodată, în expertiza din 2007, se constată că prejudiciul stabilit inițial de procurori, de 300 de milioane de dolari, nu există. Flota era învechită și acumula datorii colosale de la un an la altul, spun experții. Așadar, a fost vorba despre o pierdere comercială din activitatea desfăşurată, pusă în baza managementului defectuos din perioada 1992-2000.



Expertiza financiar-contabilă și tehnico-maritimă a fost dispusă de procurorii DNA după ce dosarul a fost restituit de Înalta Curte de Casație și Justiție în baza unui viciu de procedură. A costat peste 43 de mii de euro.



Reamintim că în dosar au fost anchetați şi foștii miniștri ai Transporturilor Aurel Novac, Paul Teodoru, dar și Florentin Pandele, actualul primar al orașului Voluntari și soț al Gabrielei Firea. Pandele deținea funcția de reprezentant al Fondul Proprietății de Stat (FPS) în Adunarea Generală a Acţionarilor Petromin SA.



Dosarul flota a gravitat în jurul lui Traian Băsescu timp de 16 ani. Fostul președinte a declarat că există un sâmbure de adevăr privind implicarea sa. Este vorba despre ordinul de radiere al navelor. În momentul în care tranzacția de vânzare și-a produs efectele, navelor le-a fost retras și dreptul de pavilion, în locul celui românesc acestea urmând să arboreze pavilion de complezență. Ordinul de radiere a fost emis, conform legii românești, de Ministerul Transporturilor, care era condus de Traian Băsescu la vremea respectivă.



„Nu veți găsi niciun contract semnat Traian Băsescu pentru vânzarea vreunei nave. Nu veți găsi nicio aprobare dată de Traian Băsescu pentru vânzarea unei nave romanești. Aprobări sunt date de dl Văcăroiu pentru vânzare - 21 de nave, este unul dintre semnatari când era la CSP în 1990 – nu se desființase CSP-ul. După care în intervalul 91-92 nu s-a aprobat vânzarea niciunei nave. În 93, toată flota a fost predată AVAS-ului, FPS-ului de atunci, sub semnătura dlui Dima. Vă spune ceva Dima? PSD, Dima. (...) Toate aprobările de vânzare a navelor s-au dat de Fondul Proprietății de Stat care era proprietarul acestora”, declara Traian Băsescu în emisiunea „Nașul TV”, potrivit Realitatea PLUS.



Decizia de clasare a dosarului Flota a fost luata în 2015 de către Direcția Naționala Anticorupție. Conform unui comunicat de presă emis de instituție, infracțiunea de abuz în serviciu, de care era acuzat Traian Băsescu, nu există, deoarece prin exercitarea funcțiilor de decizie în cadrul Ministerului Transporturilor in perioada 1990-1992 si 1996-2000, Băsescu nu a produs si nu a determinat producerea vreunui prejudiciu in patrimoniul CNM Petromin SA Constanta.



Motivarea DNA privind clasarea dosarului Flota: „Cele 16 nave aflate în contracte de management cu grupul Klaveness au rămas în proprietatea CNM Petromin SA (cu drept de dispoziție asupra lor) până în 1999-2000, când acestea au fost vândute la licitație. Sumele realizate din vânzarea celor 16 nave au fost în cuantum de 63 de milioane de dolari. Decizia vânzării navelor nu a aparținut Ministerului Transporturilor, ci a aparținut Fondului Proprietății de Stat (FPS) și Adunării Generale a Acționarilor CNM Petromin SA, întrucât FPS și nu Ministerul Transporturilor era acționarul majoritar al CNM Petromin SA”, a comunicat DNA către Mediafax, în 2015.



Mii de pagini, expertize contabile peste expertize contabile, zeci de ore de audieri, un volum de muncă uriaș, toate au fost, la final, egale cu zero. Despre cei care l-au anchetat pe fostul președinte nu se poate spune că au avut viață ușoară.

Gheorghe Burlacu, șef al Serviciului specialiști din DNA, a fost destituit din funcție, iar polițistul Mihai Toporan a fost, de asemenea, eliberat din funcția de șef de la Municipiul Constanța.

Mai rău a fost pentru cei doi procurori, Vasile Drăghici și Ioan Oțel. Drăghici s-a ales cu dosar penal pentru favorizarea unui infractor, iar Oțel a devenit un om foarte retras după ce a fost pensionat și înlăturat din DNA. Oțel a trecut și printr-un moment marcant, în 2006, când, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a accidentat ușor un pieton.



În 2011, acesta a fost găsit decedat în casă. La înmormântare a participat doar șoferul său.