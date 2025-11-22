Pentru început ne uităm la măsurile adoptate până acum, pentru că în primul pachet de măsuri fiscale guvernul a decis să mențină înghețate pensiile și salariile până la final de 2026.

Reprezentanți din cadrul Ministerului Muncii care susțin că la discuțiile de până acum există o parte a coaliției de guvernare care își dorește să indexeze pensiile cu rata inflației și jumătate din câștigul salarial mediu brut, așa cum prevede și legea pensiilor.

Cu toate acestea, în cazul în care nu se ajunge la un consens pe această variantă atunci statul ar putea veni cu noi ajutoare și vorbim despre sume de bani pentru cei cu venituri mici și medii, așa cum s-a întâmplat și în acest an, un ajutor în două tranșe de 800 de lei pentru românii cu venituri de până la 2574 de lei, iar a doua tranșă de 400 de lei ajunge înainte de sărbătorile de iarnă.

Este însă important să precizăm că anul viitor, în cazul in care se merge pe această variantă, atunci ar trebui ridicat acest prag al veniturilor, în condițiile în care pensionarii susțin că au fost afectați inclusiv de CASS pentru veniturile mai mari de 3000 de lei.

