Deși pensiile publice rămân fundamentul, executivul comunitar atrage atenția că, în multe state, acestea nu vor asigura un trai decent la bătrânețe, mai ales pentru categoriile vulnerabile și pentru femei. Diferența de gen în pensii este în prezent de 24,5%, un semnal de alarmă pentru Bruxelles.

Accent pe pensiile suplimentare

Noua strategie urmărește să completeze pensiile de stat prin dezvoltarea celor suplimentare – ocupaționale și private. Acestea ar trebui să diversifice veniturile pensionarilor și să crească securitatea financiară, în contextul îmbătrânirii populației și al presiunilor demografice.

Un element central este autoînscrierea: statele membre sunt încurajate să introducă mecanisme prin care angajații să fie incluși automat în scheme de pensii suplimentare, având însă libertatea de a renunța ulterior. Modelul se bazează pe experiența unor țări unde participarea voluntară a crescut semnificativ prin această metodă.

Instrumente noi pentru transparență

Comisia propune crearea unor sisteme naționale de urmărire a pensiilor, care să permită cetățenilor să vadă într-un singur loc drepturile acumulate în toate schemele – publice, ocupaționale și private – și venitul estimativ la pensionare. Aceste platforme ar trebui să fie compatibile cu serviciul european de urmărire, pentru a sprijini mobilitatea transfrontalieră.

În paralel, statele vor trebui să elaboreze tablouri de bord naționale privind pensiile, cu date despre sustenabilitate și acoperire, ce vor fi integrate ulterior într-un tablou de bord la nivelul UE.

Revizuirea Directivei IORP II

Pentru pensiile ocupaționale, Comisia propune modificarea Directivei IORP II, astfel încât schemele să poată atinge o „dimensiune critică” și să ofere randamente mai bune. Printre obiective:

protecție sporită pentru deponenți,

eliminarea barierelor din calea consolidării,

reducerea costurilor prin economii de scară,

diversificarea portofoliilor de investiții, inclusiv în capitaluri proprii.

PEPP, reinventat

Un alt punct al pachetului este regândirea produsului paneuropean de pensii personale (PEPP), care până acum a fost puțin utilizat. Bruxelles-ul propune un „PEPP de bază”, simplu și accesibil, investit în active financiare sigure și oferit fără consiliere. Variantele mai complexe vor rămâne disponibile, dar vor necesita consultanță specializată.

PEPP ar putea fi folosit și la locul de muncă, ca vehicul pentru autoînscriere, iar statele membre vor fi obligate să acorde un tratament fiscal comparabil cu produsele naționale similare.

Prin acest pachet, Comisia Europeană încearcă să reducă presiunea asupra sistemelor publice și să mobilizeze economiile populației pentru investiții productive. Mesajul este clar: pensiile publice nu mai sunt suficiente.

