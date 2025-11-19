Surse politice au indicat că liderii coaliției au căzut de acord să meargă înainte cu varianta unei perioade de tranziție de 15 ani pentru implementarea treptată a noilor măsuri, astfel încât pensia magistraților să nu depășească 70% din salariul net.

PSD a susținut inițial o perioadă de 10 ani, însă ceilalți parteneri de guvernare au optat pentru 15 ani, iar în final s-a convenit această variantă pentru a nu bloca proiectul.

Se speră ca CSM să dea avizul în maximum o săptămână, astfel încât pe 27 noiembrie guvernul să se poată prezenta în Parlament pentru asumarea măsurilor. Sursele citate au precizat că există optimism în privința obținerii avizului, dar nu există certitudinea că proiectul va trece de CCR.