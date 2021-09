"Este greu de spus care va fi amploarea valului 4. Ne uităm la datele raportate zilnic și anume că suntem pe o creștere importantă a numărului de cazuri. Ieri am avut peste 1300 de cazuri noi de infectare. Ne așteptăm ca zilele următoare numărul acesta să fie în creștere, ca urmare a faptului că varianta Delta devine dominantă, inclusiv în România. Raportul transmis de INSP ne arată că în 44 % din cazurile cu varinata Delta de pe teritoriul Românaiei nu există un context epidemiologic particular, și anume călătorie în afara țării sau contact cu persoane cunoscute cu varianta Delta, ceea ce denotă o transmitere comunitare și o dobândire a acestei infecții pe teritoriul României. Săptămâna viitoare va depăși 50%, fapt pentru care vom pute spune că varianta Delta a devenit dominantă și în România", a afirmat Valeriu Gheorghiță, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă se poate vorbi în termeni de eșec atunci când ne raportăm la campania națională de vaccinare anti-Covid. "Dacă ne-am raporta așa, ar fi un eșec al întregii societăți. Eu, alături de colegi, am făcut tot ceea ce se putea din punct de vedere logistic, organizatori, să oferim oamenilor cât mai multe modalități să se vaccineze în cât mai multe locații, după un mecanism foarte simplu(...). O parte a populației este reticență, e predispusă la dezinformare și la teorii conspiraționiste. În continuare sunt oameni care nu înțeleg că e important să ne vaccinăm, că vaccinul este singura șansă pentru a combate această pandemie", a arătat șeful CNCAV.

Cât privește posibilitatea introducerii celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid și în România, medicul a spus că autoritățile iau în calcul această posibilitate: "Probabil la începutul lunii octombrie (...). Vestea bună în caul perosanleor vaccinate e că se mențin benefiicii pentru forme severe, în ceea ce privește riscul de spitalizare și deces. (...) Trebuie să ne uităm la persoanele vulnerabile (...) Așteptăm recomandarea EMA. Vom începe cu persoanele vulnerabile, probabil și cu personalul medical, apoi am putea începe cu restul pop care a primit vaccinul în urmă cu 6 luni".