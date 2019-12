Ursula von der Leyen și Donald Trump, față în față, după tensiunile UE-SUA

Șefa Comisiei Europene a anunțat că va avea o întrevedere cu liderul de la Casa Albă „la începutul lui 2020”

„Am discutat la telefon cu Donald Trump şi am vorbit puţin despre relaţiile dintre UE şi SUA. Mă bucur că vom avea o întrevedere la începutul lui 2020”, a anunţat ea pe contul său de Twitter.

Courtesy call with @realDonaldTrump. Talked briefly about US-EU relations. I’m convinced, the close friendship and cooperation between Europe and the United States is crucial for mutual success. We both want a fair partnership. Look forward to meeting at the beginning of 2020. pic.twitter.com/p9pDlbFjaW