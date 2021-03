Conform Hotnews, Liddy a fost unul dintre organizatorii intrării prin efracţie din 1972 de la sediul Comitetului Naţional Democrat din clădirea de birouri al cărei nume va fi legat mereu de unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Americii - Watergate.

Cei cinci hoţi au fost prinşi. Bani şi alte legături urmau să ducă de la ei la alţii, inclusiv la Liddy, fost agent FBI, şi la Casa Albă.



Richard Nixon (1913 - 1994) a demisionat în 1974 în faţa unei inevitabile puneri sub acuzare şi condamnări.



Liddy a fost condamnat pentru conspiraţie, jaf şi interceptare de convorbiri în 1973 şi condamnat la 20 de ani de închisoare.



Ani mai târziu, el a declarat: „Aş face-o din nou pentru preşedintele meu”.



Preşedintele Jimmy Carter i-a comutat pedeapsa, în 1977, la opt ani. El a spus că este în interesul echităţii, fapt care l-a făcut pe Liddy să fie eligibil pentru eliberarea condiţionată în anul respectiv.



Liddy a rămas fără remuşcări. În 1980, el a publicat autobiografia „Will", care a stat la baza unul film de televiziune, şi a devenit o figură radio controversată, ca gazdă a „The G. Gordon Liddy Show".

G. Gordon Liddy has died at 90. His bungling of Watergate break-in triggered a crisis that led to President Nixon's resignation. https://t.co/UM81k5hv5v